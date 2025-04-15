Космічні сили США

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18512 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 130489 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124030 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125466 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124219 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127327 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 190808 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76720 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163969 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115300 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 35843 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 46574 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 46003 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 35781 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19015 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 14413 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36325 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 46559 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 130490 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 190808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 36 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 8388 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11892 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107805 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109515 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Космічні сили США

Космічні війська у складі збройних сил США
Новини по темi
Ексклюзив

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Для ефективної протидії ворогу, всім родам військ конче потрібні космічні дані. Україні необхідна співпраця з ЄКА для розгортання власних Космічних сил.

Війна • 12 квітня, 06:00 • 183386 перегляди

США будують у космосі заправну станцію для своїх об’єктів

Astroscale U. S. будує заправну станцію в космосі для Космічних сил США. Корабель з паливом заправлятиме об'єкти на геостаціонарній орбіті, що дозволить довше утримувати їх там.

Новини Світу • 11 квітня, 14:35 • 10815 перегляди

Командирку бази США у Гренландії звільнили за "підрив" авторитету Венса

Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.

Політика • 11 квітня, 13:09 • 10138 перегляди

Трамп знову заговорив про Гренландію: напруга між США і Данією зростає

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу США для "захисту вільного світу".

Новини Світу • 26 січня, 06:21 • 99873 перегляди

Створений Boeing супутник розвалився у космосі

Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20 фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.

Новини Світу • 23 жовтня, 07:10 • 17197 перегляди

Рolitico: каліфорнійські чиновники відкладають дозвіл на запуск ракет SpaceX, серед можливих підстав - твіти Ілона Маска про вибори

Прибережна комісія Каліфорнії відмовила SpaceX у дозволі на запуск 50 ракет на рік через політичні заяви Ілона Маска. Комісари висловили занепокоєння щодо впливу Маска на вибори та класифікації SpaceX як військового підрядника.

Політика • 11 жовтня, 10:24 • 12250 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками для розширення покриття в Арктиці

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.

Новини Світу • 12 серпня, 22:02 • 26441 перегляди

Ракета "Falcon 9" стартувала до Міжнародної космічної станції із вантажною місією

SpaceX здійснила запуск Falcon 9 з вантажною місією NG-21 до МКС. Це 10-й політ першого ступеня ракети, яка раніше використовувалася для запусків Starlink та інших місій.

Новини Світу • 5 серпня, 11:00 • 16878 перегляди

США готуються розгорнути нові засоби глушіння російських і китайських супутників

Космічні сили США планують розмістити нову наземну систему глушіння сигналів ворожих супутників. Перші 11 з 24 терміналів встановлять до кінця року для захисту американських військ під час конфліктів.

Війна • 21 липня, 04:52 • 34255 перегляди