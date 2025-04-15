Для ефективної протидії ворогу, всім родам військ конче потрібні космічні дані. Україні необхідна співпраця з ЄКА для розгортання
власних Космічних сил.
Astroscale U. S. будує заправну станцію в космосі для Космічних сил США. Корабель з паливом заправлятиме об'єкти на геостаціонарній
орбіті, що дозволить довше утримувати їх там.
Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу США для "захисту вільного світу".
Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20
фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.
Прибережна комісія Каліфорнії відмовила SpaceX у дозволі на запуск 50 ракет на рік через політичні заяви Ілона Маска. Комісари висловили занепокоєння щодо впливу Маска на вибори та класифікації SpaceX як військового підрядника.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.
SpaceX здійснила запуск Falcon 9 з вантажною місією NG-21 до МКС. Це 10-й політ першого ступеня ракети, яка раніше використовувалася для запусків Starlink та інших місій.
Космічні сили США планують розмістити нову наземну систему глушіння сигналів ворожих супутників. Перші 11 з 24 терміналів встановлять до кінця року для захисту американських військ під час конфліктів.