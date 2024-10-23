Створений Boeing супутник розвалився у космосі
Київ • УНН
Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20 фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.
Супутник зв'язку, створений Boeing, розвалився на орбіті. Компанія Intelsat заявила у суботу, що її супутник 33e припинив роботу через "аномалію", а в понеділок підтвердила його "повну втрату", пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
"Ми координуємо дії з виробником супутників, Boeing, та державними агентствами для аналізу даних та спостережень", - заявила Intelsat. З того часу компанія створила раду для проведення комплексного аналізу причини аномалії.
Руйнування супутника - не дуже вчасно для Boeing, після проблемної місії Starliner компанії та звинувачення у шахрайстві у зв'язку з катастрофою літаків 737 Max, пише видання.
Космічні сили США також підтвердили інцидент.
"Космічні сили США (S4S) підтвердили руйнування Intelsat 33e (#41748, 2016-053B) на ГСО 19 жовтня 2024 приблизно о 04:30 UTC. Наразі відстежується близько 20 пов'язаних частин - аналіз продовжується. S4S не виявила жодних безпосередніх загроз та продовжує проводити планові оцінки зближення для забезпечення безпеки та стійкості космічної сфери", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, незрозуміло, скільки фрагментів усього, оскільки компанія з відстеження супутників ExoAnalytic Solutions повідомляє, що відстежує 57 фрагментів сміття.
Доповнення
Intelsat 33e був запущений у 2016 році для забезпечення зв'язку по всій Європі, Азії та Африці. У супутника виникли проблеми з двигуном невдовзі після запуску, і він вийшов на орбіту пізніше, ніж очікувалося. Ще одна проблема із двигуном у 2017 році скоротила його передбачуваний 15-річний термін служби на 3,5 роки. Intelsat 29e - супутник, також вироблений Boeing - був оголошений "повною втраченим" у 2019 році після всього трьох років у космосі.