Ексклюзив
09:21 • 202 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Fox News
Дипломатка

"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Голова Пентагону Піт Гегсет назвав Дональда Трампа, володимира путіна та Володимира Зеленського гостями своєї мрії на вечері. Він також поділився своїми думками щодо можливого меню, включаючи стейки та картоплю фрі.

"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що гостями його мрії на вечері були б президент США Дональд Трамп, глава кремля володимир путін та Президент України Володимир Зеленський, про що він сказав в інтерв'ю у подкасті The Katie Miller Podcast, пише УНН.

Деталі

"На цей момент, я думаю, це були б президент Трамп, володимир путін і Зеленський. Подивимося, що станеться", - сказав Гегсет у відповідь на запитання, якби він міг влаштувати вечерю з трьома живими людьми, хто б сів за стіл і що б вони їли.

"О, що ми їмо? Я не буду коментувати. Що завгодно. Стейки, знаєте, все, що забажає президент. Побачимо, що станеться. Це була б вечеря для миру", - вказав Гегсет.

На коментар про стейк і картоплю фрі від інтерв'юерки, Гегсет сказав: "Готово. І російська заправка. Так. Або заправка "Тисяча островів" на салаті. Так. Люблю це", - зазначив він.

"Це кольори Америки": віцепрезидент США прокоментував "російську краватку" Гегсета на зустрічі з Зеленським 19.10.25, 04:44 • 9948 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Піт Гегсет
Пентагон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна