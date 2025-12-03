"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що гостями його мрії на вечері були б президент США Дональд Трамп, глава кремля володимир путін та Президент України Володимир Зеленський, про що він сказав в інтерв'ю у подкасті The Katie Miller Podcast, пише УНН.

Деталі

"На цей момент, я думаю, це були б президент Трамп, володимир путін і Зеленський. Подивимося, що станеться", - сказав Гегсет у відповідь на запитання, якби він міг влаштувати вечерю з трьома живими людьми, хто б сів за стіл і що б вони їли.

"О, що ми їмо? Я не буду коментувати. Що завгодно. Стейки, знаєте, все, що забажає президент. Побачимо, що станеться. Це була б вечеря для миру", - вказав Гегсет.

На коментар про стейк і картоплю фрі від інтерв'юерки, Гегсет сказав: "Готово. І російська заправка. Так. Або заправка "Тисяча островів" на салаті. Так. Люблю це", - зазначив він.

