"Це кольори Америки": віцепрезидент США прокоментував "російську краватку" Гегсета на зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав очільника Пентагону Піта Гегсета після суперечки щодо кольору його краватки. Деякі назвали краватку, яку Гегсет одягнув на зустріч президентів США та України, "російською".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на підтримку очільника Пентагону Піта Гегсета після суперечки через колір його краватки. Краватку, яку Гегсет одягнув на зустріч президентів США та України, деякі назвали "російською". Про це інформує УНН з посиланням на допис Джей Ді Венса у соцмережі Х.
Деталі
Венс відреагував на допис колишнього офіцера армії США та нинішнього блогера Джейка Бро, який одним із перших звернув увагу на колір краватки міністра оборони.
"Піт Гегсет сьогодні з'явився на зустрічі в Білому домі разом із президентом Зеленським у краватці з російським триколором. Ці люди люблять путіна та росію", - написав блогер.
"Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки",- відповів Венс у соцмережі Х.
Нагадаємо
Міністр оборони США Піт Гегсет з'явився на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у краватці кольорів російського прапора. При цьому хустинка в його кишені була оформлена в кольорах американського прапора.