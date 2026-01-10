$42.990.27
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Рідкісний примірник "Action Comics No. 1", що належав Ніколасу Кейджу, продано за рекордні 15 мільйонів доларів. Цей комікс 1938 року, викрадений у 2000 році, встановив новий абсолютний рекорд вартості.

Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів

Рідкісний примірник коміксу "Action Comics No. 1", у якому світ уперше познайомився із Суперменом, був проданий за безпрецедентні 15 мільйонів доларів. Ця приватна угода, оголошена у п'ятницю, 9 січня 2026 року, встановила новий абсолютний рекорд вартості для графічних новел. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Цей конкретний примірник (оцінений у 9.0 балів за шкалою CGC) має кінематографічну історію. У 1997 році його придбав голлівудський актор Ніколас Кейдж за 150 тисяч доларів. У 2000 році комікс викрали з його будинку в Лос-Анджелесі, і він вважався втраченим протягом 11 років.

У Токіо продали блакитного тунця за рекордні 3,2 мільйона доларів05.01.26, 06:31 • 6002 перегляди

Долю артефакту вирішив випадок: у 2011 році чоловік, який викупив вміст покинутого складу в Каліфорнії, виявив раритет серед старого мотлоху. Після повернення Кейджу актор продав його на аукціоні за 2,16 млн доларів, що на той момент також було рекордом.

Чому він такий дорогий?

Продаж за 15 мільйонів доларів майже вдвічі перевищив попередній рекорд, встановлений лише у листопаді 2025 року, коли примірник "Superman No. 1" пішов з молотка за 9,12 млн доларів.

У світі збереглося близько 100 копій першого випуску "Action Comics", але лише кілька з них перебувають у такому ідеальному стані.

Крім того, випуск 1938 року, який коштував усього 10 центів, поклав початок всьому жанру супергероїки.

Угоду супроводжувала компанія Metropolis Collectibles. Імена покупця та продавця не розголошуються, проте експерти зазначають, що медійна історія з крадіжкою лише додала коміксу інвестиційної привабливості. 

Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN07.01.26, 16:22 • 62807 переглядiв

Степан Гафтко

