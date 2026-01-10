Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 января, 20:32 • 9388 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 19249 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 24251 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 24583 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 21118 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19744 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14374 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13366 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9694 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13290 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.9м/с
81%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко9 января, 18:48 • 4028 просмотра
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 4942 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 8754 просмотра
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мираVideo9 января, 21:32 • 3502 просмотра
На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка9 января, 21:47 • 3218 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 16345 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 62279 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 90176 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 63572 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85669 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 60060 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62781 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 84096 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102445 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142978 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Boeing 737 MAX

Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Редкий экземпляр "Action Comics No. 1", принадлежавший Николасу Кейджу, продан за рекордные 15 миллионов долларов. Этот комикс 1938 года, украденный в 2000 году, установил новый абсолютный рекорд стоимости.

Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов

Редкий экземпляр комикса "Action Comics No. 1", в котором мир впервые познакомился с Суперменом, был продан за беспрецедентные 15 миллионов долларов. Эта частная сделка, объявленная в пятницу, 9 января 2026 года, установила новый абсолютный рекорд стоимости для графических новелл. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Этот конкретный экземпляр (оцененный в 9.0 баллов по шкале CGC) имеет кинематографическую историю. В 1997 году его приобрел голливудский актер Николас Кейдж за 150 тысяч долларов. В 2000 году комикс был похищен из его дома в Лос-Анджелесе, и он считался утерянным в течение 11 лет.

В Токио продали голубого тунца за рекордные 3,2 миллиона долларов05.01.26, 06:31 • 5996 просмотров

Судьбу артефакта решил случай: в 2011 году мужчина, выкупивший содержимое заброшенного склада в Калифорнии, обнаружил раритет среди старого хлама. После возвращения Кейджу актер продал его на аукционе за 2,16 млн долларов, что на тот момент также было рекордом.

Почему он такой дорогой?

Продажа за 15 миллионов долларов почти вдвое превысила предыдущий рекорд, установленный лишь в ноябре 2025 года, когда экземпляр "Superman No. 1" ушел с молотка за 9,12 млн долларов.

В мире сохранилось около 100 копий первого выпуска "Action Comics", но лишь несколько из них находятся в таком идеальном состоянии.

Кроме того, выпуск 1938 года, который стоил всего 10 центов, положил начало всему жанру супергероики.

Сделку сопровождала компания Metropolis Collectibles. Имена покупателя и продавца не разглашаются, однако эксперты отмечают, что медийная история с кражей лишь добавила комиксу инвестиционной привлекательности. 

Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN07.01.26, 16:22 • 62782 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Фильм
Калифорния
Лос-Анджелес