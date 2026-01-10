Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов
Киев • УНН
Редкий экземпляр "Action Comics No. 1", принадлежавший Николасу Кейджу, продан за рекордные 15 миллионов долларов. Этот комикс 1938 года, украденный в 2000 году, установил новый абсолютный рекорд стоимости.
Редкий экземпляр комикса "Action Comics No. 1", в котором мир впервые познакомился с Суперменом, был продан за беспрецедентные 15 миллионов долларов. Эта частная сделка, объявленная в пятницу, 9 января 2026 года, установила новый абсолютный рекорд стоимости для графических новелл. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Этот конкретный экземпляр (оцененный в 9.0 баллов по шкале CGC) имеет кинематографическую историю. В 1997 году его приобрел голливудский актер Николас Кейдж за 150 тысяч долларов. В 2000 году комикс был похищен из его дома в Лос-Анджелесе, и он считался утерянным в течение 11 лет.
Судьбу артефакта решил случай: в 2011 году мужчина, выкупивший содержимое заброшенного склада в Калифорнии, обнаружил раритет среди старого хлама. После возвращения Кейджу актер продал его на аукционе за 2,16 млн долларов, что на тот момент также было рекордом.
Почему он такой дорогой?
Продажа за 15 миллионов долларов почти вдвое превысила предыдущий рекорд, установленный лишь в ноябре 2025 года, когда экземпляр "Superman No. 1" ушел с молотка за 9,12 млн долларов.
В мире сохранилось около 100 копий первого выпуска "Action Comics", но лишь несколько из них находятся в таком идеальном состоянии.
Кроме того, выпуск 1938 года, который стоил всего 10 центов, положил начало всему жанру супергероики.
Сделку сопровождала компания Metropolis Collectibles. Имена покупателя и продавца не разглашаются, однако эксперты отмечают, что медийная история с кражей лишь добавила комиксу инвестиционной привлекательности.
