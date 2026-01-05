В Токио продали голубого тунца за рекордные 3,2 миллиона долларов
Киев • УНН
На первом аукционе 2026 года в Токио тунец весом 243 кг продан за 3,2 млн долларов компании Kiyomura Corp. Владелец сети суши-баров Sushi Zanmai установил новый рекорд, превзойдя свой показатель 2019 года.
На первом в 2026 году аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио установлен новый исторический рекорд стоимости голубого тунца. Рыбу весом 243 килограмма приобрели за 510 миллионов иен (приблизительно 3,2 млн долларов). Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.
Детали
Победителем предрассветных торгов в понедельник стала компания Kiyomura Corp., владеющая известной сетью суши-баров Sushi Zanmai. Ее владелец Киёши Кимура превзошел собственный предыдущий рекорд 2019 года, который составлял 334 миллиона иен.
Рыбу выловили у побережья Омы на севере Японии. Стоимость одного килограмма этого лота составила рекордные 2,1 миллиона иен (около 13 360 долларов).
Высокая цена на тунца сорта Ома обусловлена престижностью первого новогоднего аукциона, который традиционно привлекает внимание мировых СМИ. Несмотря на высокий спрос на этот вид для изготовления суши и сашими, популяция тихоокеанского голубого тунца начала восстанавливаться благодаря международным усилиям по сохранению вида, ранее находившегося под угрозой исчезновения.
