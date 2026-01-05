$42.170.00
4 января, 15:52 • 16731 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 31359 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 51741 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 37207 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 48514 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 55060 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 60266 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56389 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51476 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67020 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
В Токио продали голубого тунца за рекордные 3,2 миллиона долларов

Киев • УНН

 • 88 просмотра

На первом аукционе 2026 года в Токио тунец весом 243 кг продан за 3,2 млн долларов компании Kiyomura Corp. Владелец сети суши-баров Sushi Zanmai установил новый рекорд, превзойдя свой показатель 2019 года.

В Токио продали голубого тунца за рекордные 3,2 миллиона долларов
Фото: AP

На первом в 2026 году аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио установлен новый исторический рекорд стоимости голубого тунца. Рыбу весом 243 килограмма приобрели за 510 миллионов иен (приблизительно 3,2 млн долларов). Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Победителем предрассветных торгов в понедельник стала компания Kiyomura Corp., владеющая известной сетью суши-баров Sushi Zanmai. Ее владелец Киёши Кимура превзошел собственный предыдущий рекорд 2019 года, который составлял 334 миллиона иен.

Рыбу выловили у побережья Омы на севере Японии. Стоимость одного килограмма этого лота составила рекордные 2,1 миллиона иен (около 13 360 долларов).

Фото: AP
Фото: AP

Высокая цена на тунца сорта Ома обусловлена престижностью первого новогоднего аукциона, который традиционно привлекает внимание мировых СМИ. Несмотря на высокий спрос на этот вид для изготовления суши и сашими, популяция тихоокеанского голубого тунца начала восстанавливаться благодаря международным усилиям по сохранению вида, ранее находившегося под угрозой исчезновения. 

Дональд Трамп продал портрет Иисуса за 2,75 миллиона долларов во время новогоднего аукциона01.01.26, 19:51 • 6635 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Новый год
Животные
Ассошиэйтед Пресс
Токио
Япония