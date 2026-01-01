Дональд Трамп продал портрет Иисуса за 2,75 миллиона долларов во время новогоднего аукциона

$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 26226 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 25511 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 24743 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 113419 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 117634 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 43314 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40180 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35128 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28305 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 90161 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 24295 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 21485 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 22956 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 14398 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 23147 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 113419 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 68276 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 99083 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 96179 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Эстония
Финляндия
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 14484 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 27581 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 28888 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 68276 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 28690 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
ТикТок
YouTube

Дональд Трамп продал портрет Иисуса за 2,75 миллиона долларов во время новогоднего аукциона

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп возглавил благотворительный аукцион в своем клубе Mar-a-Lago, где портрет Иисуса Христа был продан за 2,75 миллиона долларов. Вырученные средства будут переданы детской больнице Святого Иуды и местному офису шерифа.

Дональд Трамп продал портрет Иисуса за 2,75 миллиона долларов во время новогоднего аукциона

Президент США Дональд Трамп встретил Новый год в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, где возглавил благотворительный аукцион. Главным лотом вечера стал портрет Иисуса Христа, созданный непосредственно во время мероприятия. Картину приобрели за 2,75 миллиона долларов. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Подробности

Вырученные средства Трамп пообещал передать детской больнице Святого Иуды и местному офису шерифа. Автором работы выступила художница Ванеса Горабуэна, которая специализируется на христианском искусстве и скоростном рисовании. Президент назвал ее одной из величайших современных художниц, отметив, что на создание полотна ей понадобилось всего 10 минут.

Ход торгов в Mar-a-Lago

Аукцион проходил в большом бальном зале имени Дональда Дж. Трампа перед гостями, которые заплатили за вход по 1450 долларов. Стартовая цена лота составляла 100 000 долларов, однако ставки быстро пересекли отметку в один миллион. Президент активно участвовал в процессе, шутя с потенциальными покупателями об их состоянии и своей способности убеждать людей тратить деньги на благотворительность.

Дональд Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей и полагается на собственную генетику01.01.26, 15:45 • 2294 просмотра

Когда сумма достигла 2,5 миллиона долларов, Трамп в присущей ему манере подогревал азарт присутствующих, шутя путая цифры и спрашивая об удвоении ставки. Финальное предложение в 2,75 миллиона долларов стало победным, после чего владелец картины был приглашен на сцену для совместного фото.

Гости и праздничная атмосфера

На новогоднем гала-концерте президента сопровождала первая леди Мелания Трамп в серебряном вечернем платье. Мероприятие собрало немало влиятельных политических и бизнес-фигур. Среди присутствующих заметили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с женой, министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также давнего соратника Трампа Руди Джулиани.

Также среди гостей были представители крупного бизнеса и медиа, в частности миллиардер Хуссейн Саджвани и кинорежиссер Бретт Ратнер. Последний сейчас работает над документальным фильмом, посвященным Мелании Трамп. Вечеринка завершила год в формате традиционного для Mar-a-Lago пышного празднования с благотворительным уклоном.

Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго01.01.26, 09:47 • 26993 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Мелания Трамп
Режиссер
Фильм
благотворительность
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Флорида