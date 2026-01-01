Дональд Трамп продал портрет Иисуса за 2,75 миллиона долларов во время новогоднего аукциона

Президент США Дональд Трамп встретил Новый год в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, где возглавил благотворительный аукцион. Главным лотом вечера стал портрет Иисуса Христа, созданный непосредственно во время мероприятия. Картину приобрели за 2,75 миллиона долларов. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Подробности

Вырученные средства Трамп пообещал передать детской больнице Святого Иуды и местному офису шерифа. Автором работы выступила художница Ванеса Горабуэна, которая специализируется на христианском искусстве и скоростном рисовании. Президент назвал ее одной из величайших современных художниц, отметив, что на создание полотна ей понадобилось всего 10 минут.

Ход торгов в Mar-a-Lago

Аукцион проходил в большом бальном зале имени Дональда Дж. Трампа перед гостями, которые заплатили за вход по 1450 долларов. Стартовая цена лота составляла 100 000 долларов, однако ставки быстро пересекли отметку в один миллион. Президент активно участвовал в процессе, шутя с потенциальными покупателями об их состоянии и своей способности убеждать людей тратить деньги на благотворительность.

Когда сумма достигла 2,5 миллиона долларов, Трамп в присущей ему манере подогревал азарт присутствующих, шутя путая цифры и спрашивая об удвоении ставки. Финальное предложение в 2,75 миллиона долларов стало победным, после чего владелец картины был приглашен на сцену для совместного фото.

Гости и праздничная атмосфера

На новогоднем гала-концерте президента сопровождала первая леди Мелания Трамп в серебряном вечернем платье. Мероприятие собрало немало влиятельных политических и бизнес-фигур. Среди присутствующих заметили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с женой, министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также давнего соратника Трампа Руди Джулиани.

Также среди гостей были представители крупного бизнеса и медиа, в частности миллиардер Хуссейн Саджвани и кинорежиссер Бретт Ратнер. Последний сейчас работает над документальным фильмом, посвященным Мелании Трамп. Вечеринка завершила год в формате традиционного для Mar-a-Lago пышного празднования с благотворительным уклоном.

