Дональд Трамп продав портрет Ісуса за 2,75 мільйона доларів під час новорічного аукціону

Президент США Дональд Трамп зустрів Новий рік у своєму клубі Mar-a-Lago в Палм-Біч, штат Флорида, де очолив благодійний аукціон. Головним лотом вечора став портрет Ісуса Христа, створений безпосередньо під час заходу. Картину придбали за 2,75 мільйона доларів. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Виручені кошти Трамп пообіцяв передати дитячій лікарні Святого Юди та місцевому офісу шерифа. Авторкою роботи виступила художниця Ванеса Горабуена, яка спеціалізується на християнському мистецтві та швидкісному малюванні. Президент назвав її однією з найвидатніших сучасних мисткинь, зазначивши, що на створення полотна їй знадобилося лише 10 хвилин.

Перебіг торгів у Mar-a-Lago

Аукціон проходив у великому бальному залі імені Дональда Дж. Трампа перед гостями, які заплатили за вхід по 1450 доларів. Стартова ціна лота становила 100 000 доларів, проте ставки швидко перетнули позначку в один мільйон. Президент активно брав участь у процесі, жартуючи з потенційними покупцями про їхні статки та свою здатність переконувати людей витрачати гроші на благодійність.

Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику

Коли сума сягнула 2,5 мільйона доларів, Трамп у притаманній йому манері підігрівав азарт присутніх, жартома плутаючи цифри та запитуючи про подвоєння ставки. Фінальна пропозиція у 2,75 мільйона доларів стала переможною, після чого власник картини був запрошений на сцену для спільного фото.

Гості та святкова атмосфера

На новорічному гала-концерті президента супроводжувала перша леді Меланія Трамп у срібній вечірній сукні. Захід зібрав чимало впливових політичних та бізнесових постатей. Серед присутніх помітили прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з дружиною, міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, а також давнього соратника Трампа Руді Джуліані.

Також серед гостей були представники великого бізнесу та медіа, зокрема мільярдер Хуссейн Саджвані та кінорежисер Бретт Ратнер. Останній зараз працює над документальним фільмом, присвяченим Меланії Трамп. Вечірка завершила рік у форматі традиційного для Mar-a-Lago пишного святкування з благодійним ухилом.

Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго