Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 42237 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 52208 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 24463 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 25439 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 23979 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 22427 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24974 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20843 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18324 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16568 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Дональд та Меланія Трамп влаштували новорічну вечірку в Мар-а-Лаго, де президент провів благодійний аукціон. Картина Ісуса була продана за 2,75 мільйона доларів.

Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп стали господарями новорічної вечірки в Мар-а-Лаго. Під час заходу Трамп коротко поспілкувався з журналістами, зробив кілька публічних заяв та взяв участь у благодійному аукціоні. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Новорічна вечірка відбулася в середу ввечері в резиденції Мар-а-Лаго. Перша леді з’явилася у срібному костюмі та туфлях на підборах Louboutin зі срібними гвоздиками, а Дональд Трамп був одягнений у традиційний смокінг.

Проходячи чорною доріжкою, президент озвучив своє новорічне побажання.

Мир. Мир на землі

 - сказав Трамп.

Під час короткого спілкування з журналістами він ухилився від питання щодо можливого направлення американських військ до України в межах гарантій безпеки. Також президент не відповів на запитання про роль ЦРУ в атаці безпілотника у Венесуелі.

Дякую

- сказав Трамп, заходячи на вечірку разом із Меланією та запрошуючи журналістів приєднатися.

Серед гостей вечірки були Руді Джуліані, Жанін Пірро, генеральний директор MyPillow і кандидат у Сенат США Майк Лінделл, режисер Бретт Ратнер, а також міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем. На заході також помітили дітей президента Дональда Трампа-молодшого, Еріка та Беррона. Дональда Трампа-молодшого президент привітав зі сцени з днем народження.

Усередині Трамп виступив ведучим благодійного аукціону, під час якого продали картину Ісуса художниці Ванесси Горабуени. Лот пішов з молотка за 2,75 мільйона доларів. Президент пожартував, що готовий підписати картину, якщо її продадуть дорожче.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне миру, але не ціною власної державності. Він наголосив, що лише тиск може змусити росію припинити війну, яка триває 1407 днів.

Алла Кіосак

