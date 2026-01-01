Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп стали господарями новорічної вечірки в Мар-а-Лаго. Під час заходу Трамп коротко поспілкувався з журналістами, зробив кілька публічних заяв та взяв участь у благодійному аукціоні. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Новорічна вечірка відбулася в середу ввечері в резиденції Мар-а-Лаго. Перша леді з’явилася у срібному костюмі та туфлях на підборах Louboutin зі срібними гвоздиками, а Дональд Трамп був одягнений у традиційний смокінг.

Проходячи чорною доріжкою, президент озвучив своє новорічне побажання.

Мир. Мир на землі - сказав Трамп.

Під час короткого спілкування з журналістами він ухилився від питання щодо можливого направлення американських військ до України в межах гарантій безпеки. Також президент не відповів на запитання про роль ЦРУ в атаці безпілотника у Венесуелі.

Дякую - сказав Трамп, заходячи на вечірку разом із Меланією та запрошуючи журналістів приєднатися.

Серед гостей вечірки були Руді Джуліані, Жанін Пірро, генеральний директор MyPillow і кандидат у Сенат США Майк Лінделл, режисер Бретт Ратнер, а також міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем. На заході також помітили дітей президента Дональда Трампа-молодшого, Еріка та Беррона. Дональда Трампа-молодшого президент привітав зі сцени з днем народження.

Усередині Трамп виступив ведучим благодійного аукціону, під час якого продали картину Ісуса художниці Ванесси Горабуени. Лот пішов з молотка за 2,75 мільйона доларів. Президент пожартував, що готовий підписати картину, якщо її продадуть дорожче.

