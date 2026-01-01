$42.390.17
Ексклюзив
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Україна хоче миру, але не ціною власного зникнення - Зеленський

Київ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне миру, але не ціною власної державності. Він наголосив, що лише тиск може змусити Росію припинити війну, яка триває 1407 днів.

Україна хоче миру, але не ціною власного зникнення - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершення війни, однак не готова платити за мир власною державністю. Після 1407 днів повномасштабного вторгнення українці залишаються єдиними й нескореними, а припинити війну росію може лише тиск, заявив Зеленський у новорічному зверненні, передає УНН.

Деталі

"Я хочу, аби всі ми з вами були зараз на одній хвилі, однаково розуміли реальність, були озброєні, і не тільки на полі бою – були озброєні правдою. Про те, хто й чого насправді хоче. Чого хоче Україна. Чого хоче Америка. Чого хоче росія. Чого хоче Європа та весь світ. Почнемо з найголовнішого. Чого хоче Україна? Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає. І він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці. Народ, який тримається 1407 днів повномасштабної війни. Просто усвідомте ці цифри. Це більше, ніж нацистська окупація багатьох наших міст у Другу світову. 1407 днів нескореної України. Яка фактично щоночі в – укритті, щодня – в боротьбі. Нерідко – без світла. Нерідко – без сну. І багато днів на позиціях, багато. Але завжди – без паніки, без хаосу, без розбрату, у єдності, аби бути з миром. Чи хочемо ми, аби війна закінчилась? Безумовно", - сказав Зеленський.  

Він додав, що миру досі немає через те, що росія є по сусідству з нашою державою.

"Чи може росія закінчити війну? Так. Чи хоче вона цього? Ні. Чи може світ примусити її до цього? Так, і тільки так це спрацює. Чому світ не робить це повною мірою? Давайте розберемось. По порядку, по-чесному, так, як… так, як воно є. Наш народ знає це найкраще. росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі". Так було в усі роки, коли росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування. (...) "Выйдите из Донбасса, и все закончится" - так у перекладі з російської звучить обман.

У перекладі на українську, на англійську, німецьку, французьку та, власне, будь-яку мову світу. Невже тоді їм досі хтось вірить? На жаль. Бо досі надто часто правди уникають, називають це дипломатією, хоча це просто брехня в костюмах. І тому на Україну – тиск, так. І тому ми боремось так. І доводимо, здавалося б, давно очевидні істини, що після окупації Криму, захоплення частини Донеччини та Луганщини, повномасштабного вторгнення 24 лютого, після Бучі, Маріуполя, Оленівки та всього, що робить Кремль весь цей час, вірити їм на слово – це просто вирок. Вирок спільній міжнародній безпеці. І кожному лідеру, який просто має захищати свій народ. Чи були ці наші аргументи почуті? Дуже сподіваємось. Чи погодилися з нами? Не повністю. Поки що. І саме тому ми поки що кажемо про 90, а не всі 100 відсотків готовності мирної угоди", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "мир на горизонті" після переговорів лідерів щодо України. США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з присутністю американських військ.

Павло Башинський

Війна в Україні
російська пропаганда
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Європа
Крим
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Маріуполь
Польща