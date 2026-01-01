Украина хочет мира, но не ценой собственного исчезновения - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к завершению войны, однако не готова платить за мир собственной государственностью. После 1407 дней полномасштабного вторжения украинцы остаются едиными и непокоренными, а прекратить войну Россию может только давление, заявил Зеленский в новогоднем обращении, передает УНН.

Подробности

"Я хочу, чтобы все мы с вами были сейчас на одной волне, одинаково понимали реальность, были вооружены, и не только на поле боя – были вооружены правдой. О том, кто и чего на самом деле хочет. Чего хочет Украина. Чего хочет Америка. Чего хочет Россия. Чего хочет Европа и весь мир. Начнем с самого главного. Чего хочет Украина? Мира? Да. Но любой ценой? Нет. Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры. Это больше, чем нацистская оккупация многих наших городов во Вторую мировую. 1407 дней непокоренной Украины. Которая фактически каждую ночь – в укрытии, каждый день – в борьбе. Нередко – без света. Нередко – без сна. И много дней на позициях, много. Но всегда – без паники, без хаоса, без раздора, в единстве, чтобы быть с миром. Хотим ли мы, чтобы война закончилась? Безусловно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что мира до сих пор нет из-за того, что Россия находится по соседству с нашим государством.

"Может ли Россия закончить войну? Да. Хочет ли она этого? Нет. Может ли мир принудить ее к этому? Да, и только так это сработает. Почему мир не делает это в полной мере? Давайте разберемся. По порядку, по-честному, так, как… так, как оно есть. Наш народ знает это лучше всего. Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования. (...) "Выйдите из Донбасса, и все закончится" - так в переводе с русского звучит обман.

В переводе на украинский, на английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели тогда им до сих пор кто-то верит? К сожалению. Потому что до сих пор слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И поэтому на Украину – давление, да. И поэтому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донетчины и Луганщины, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленевки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ. Были ли эти наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока что говорим о 90, а не всех 100 процентах готовности мирного соглашения", - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мир на горизонте" после переговоров лидеров по Украине. США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая присутствие американских войск.