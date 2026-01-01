$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 6436 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 9426 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 12315 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 14520 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 15057 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17022 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 20140 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19653 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17411 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15740 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Украина хочет мира, но не ценой собственного исчезновения - Зеленский

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру, но не ценой собственной государственности. Он подчеркнул, что только давление может заставить Россию прекратить войну, которая длится 1407 дней.

Украина хочет мира, но не ценой собственного исчезновения - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к завершению войны, однако не готова платить за мир собственной государственностью. После 1407 дней полномасштабного вторжения украинцы остаются едиными и непокоренными, а прекратить войну Россию может только давление, заявил Зеленский в новогоднем обращении, передает УНН.

Подробности

"Я хочу, чтобы все мы с вами были сейчас на одной волне, одинаково понимали реальность, были вооружены, и не только на поле боя – были вооружены правдой. О том, кто и чего на самом деле хочет. Чего хочет Украина. Чего хочет Америка. Чего хочет Россия. Чего хочет Европа и весь мир. Начнем с самого главного. Чего хочет Украина? Мира? Да. Но любой ценой? Нет. Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры. Это больше, чем нацистская оккупация многих наших городов во Вторую мировую. 1407 дней непокоренной Украины. Которая фактически каждую ночь – в укрытии, каждый день – в борьбе. Нередко – без света. Нередко – без сна. И много дней на позициях, много. Но всегда – без паники, без хаоса, без раздора, в единстве, чтобы быть с миром. Хотим ли мы, чтобы война закончилась? Безусловно", - сказал Зеленский.  

Он добавил, что мира до сих пор нет из-за того, что Россия находится по соседству с нашим государством.

"Может ли Россия закончить войну? Да. Хочет ли она этого? Нет. Может ли мир принудить ее к этому? Да, и только так это сработает. Почему мир не делает это в полной мере? Давайте разберемся. По порядку, по-честному, так, как… так, как оно есть. Наш народ знает это лучше всего. Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования. (...) "Выйдите из Донбасса, и все закончится" - так в переводе с русского звучит обман.

В переводе на украинский, на английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели тогда им до сих пор кто-то верит? К сожалению. Потому что до сих пор слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И поэтому на Украину – давление, да. И поэтому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донетчины и Луганщины, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленевки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ. Были ли эти наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока что говорим о 90, а не всех 100 процентах готовности мирного соглашения", - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мир на горизонте" после переговоров лидеров по Украине. США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая присутствие американских войск.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Европа
Крым
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Мариуполь
Польша