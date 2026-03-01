$43.210.00
51.020.00
ukenru
00:05 • 266 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 15758 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 31491 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 43345 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 39991 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 45302 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 47636 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 54350 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48400 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 51250 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что массированные авиаудары по иранским объектам будут продолжаться, призвав иранских военных прекратить сопротивление. Он предложил иммунитет в обмен на сложение оружия, подчеркнув, что это единственный путь к миру.

Президент США Дональд Трамп заявил, что массированные и высокоточные авиаудары по иранским объектам будут продолжаться как минимум в течение следующей недели или столько, сколько потребуется для выполнения военных целей. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп в своем обращении, где он также подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, призвал иранских военных и полицию прекратить сопротивление и объединиться с народом. Американский лидер подчеркнул, что цель операции – не только уничтожение угроз, но и установление длительного мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Требования капитуляции и иммунитет для иранских силовиков

Трамп обратился к представителям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и местным правоохранителям с предложением сложить оружие в обмен на полную безопасность.

Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!

– подчеркнул президент, отметив, что иранское государство было в значительной степени разрушено всего за один день атак.

Он призвал "иранских патриотов" воспользоваться этим шансом, чтобы вернуть контроль над своей страной и восстановить ее величие после десятилетий тирании.

Стратегия "Мир через силу" и будущее региона

Несмотря на призывы к иранскому народу взять власть в свои руки, Трамп подтвердил, что военная машина США не остановится до полного выполнения задач.

Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов

– написал он.

Трамп добавил, что это единственный путь к прекращению дестабилизации региона прокси-группами и ядерными амбициями Тегерана. Белый дом рассматривает текущую операцию как исторический момент для коренного изменения политического ландшафта Ближнего Востока и защиты американских интересов на десятилетия вперед.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Али Хаменеи
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран