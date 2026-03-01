Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что массированные и высокоточные авиаудары по иранским объектам будут продолжаться как минимум в течение следующей недели или столько, сколько потребуется для выполнения военных целей. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп в своем обращении, где он также подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, призвал иранских военных и полицию прекратить сопротивление и объединиться с народом. Американский лидер подчеркнул, что цель операции – не только уничтожение угроз, но и установление длительного мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Требования капитуляции и иммунитет для иранских силовиков

Трамп обратился к представителям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и местным правоохранителям с предложением сложить оружие в обмен на полную безопасность.

Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть! – подчеркнул президент, отметив, что иранское государство было в значительной степени разрушено всего за один день атак.

Он призвал "иранских патриотов" воспользоваться этим шансом, чтобы вернуть контроль над своей страной и восстановить ее величие после десятилетий тирании.

Стратегия "Мир через силу" и будущее региона

Несмотря на призывы к иранскому народу взять власть в свои руки, Трамп подтвердил, что военная машина США не остановится до полного выполнения задач.

Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – написал он.

Трамп добавил, что это единственный путь к прекращению дестабилизации региона прокси-группами и ядерными амбициями Тегерана. Белый дом рассматривает текущую операцию как исторический момент для коренного изменения политического ландшафта Ближнего Востока и защиты американских интересов на десятилетия вперед.

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи