Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что массированные авиаудары по иранским объектам будут продолжаться, призвав иранских военных прекратить сопротивление. Он предложил иммунитет в обмен на сложение оружия, подчеркнув, что это единственный путь к миру.
Президент США Дональд Трамп заявил, что массированные и высокоточные авиаудары по иранским объектам будут продолжаться как минимум в течение следующей недели или столько, сколько потребуется для выполнения военных целей. Об этом пишет УНН.
Детали
Трамп в своем обращении, где он также подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, призвал иранских военных и полицию прекратить сопротивление и объединиться с народом. Американский лидер подчеркнул, что цель операции – не только уничтожение угроз, но и установление длительного мира на Ближнем Востоке и во всем мире.
Требования капитуляции и иммунитет для иранских силовиков
Трамп обратился к представителям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и местным правоохранителям с предложением сложить оружие в обмен на полную безопасность.
Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!
Он призвал "иранских патриотов" воспользоваться этим шансом, чтобы вернуть контроль над своей страной и восстановить ее величие после десятилетий тирании.
Стратегия "Мир через силу" и будущее региона
Несмотря на призывы к иранскому народу взять власть в свои руки, Трамп подтвердил, что военная машина США не остановится до полного выполнения задач.
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов
Трамп добавил, что это единственный путь к прекращению дестабилизации региона прокси-группами и ядерными амбициями Тегерана. Белый дом рассматривает текущую операцию как исторический момент для коренного изменения политического ландшафта Ближнего Востока и защиты американских интересов на десятилетия вперед.
