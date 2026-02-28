Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters

$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 14941 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 19146 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 26173 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 32132 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 44061 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 42847 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48261 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 46134 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43699 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Иран обещает "сокрушительный" ответ на атаки Израиля28 февраля, 08:22 • 9054 просмотра
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве28 февраля, 09:33 • 8420 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 10862 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ10:13 • 10699 просмотра
россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg10:50 • 8248 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 26728 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 31725 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 28598 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 32895 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 34255 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Ливан
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 10870 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 16044 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 16468 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 16877 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27743 просмотра
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Несколько крупных нефтяных компаний приостановили поставки через Ормузский пролив. Это может поднять цену нефти Brent с $73 до $80 за баррель.

Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters

Несколько крупных нефтяных компаний уже приостановили поставки сырой нефти и топлива через Ормузский пролив, в дальнейшем цена нефти Brent может подняться с 73 долларов до около 80 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Четыре источника сообщили в субботу, что некоторые крупные нефтяные компании и ведущие торговые дома приостановили поставки сырой нефти и топлива через Ормузский пролив

-  говорится в сообщении.

В пятницу нефть марки Brent торговалась по цене около 73 долларов за баррель, что уже на 20% выше, чем в начале года.

Уильям Джексон, главный экономист Capital Economics по развивающимся рынкам, заявил, что даже если конфликт будет локализован, цена нефти Brent может подняться до около 80 долларов, что было пиковым значением во время 12-дневной войны в Иране в июне прошлого года

В субботу США и Израиль нанесли удары по Ирану, нацеленные на его руководство, что погрузило Ближний Восток в новый конфликт, который, по словам президента Дональда Трампа, положит конец угрозе безопасности и даст иранцам шанс свергнуть своих правителей.

Эти удары вызвали беспокойство в соседних арабских странах Персидского залива, производящих нефть, поскольку усилились опасения эскалации конфликта, а Тегеран ответил запуском ракет в сторону Израиля

- отмечает агентство.

Издание подчеркивает, что Иран является крупным производителем нефти и расположен напротив богатого нефтью Аравийского полуострова через пролив Ормуз, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Конфликт может ограничить поступление нефти на мировой рынок и вызвать рост цен.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Ольга Розгон

