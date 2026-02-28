Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters

Несколько крупных нефтяных компаний уже приостановили поставки сырой нефти и топлива через Ормузский пролив, в дальнейшем цена нефти Brent может подняться с 73 долларов до около 80 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Четыре источника сообщили в субботу, что некоторые крупные нефтяные компании и ведущие торговые дома приостановили поставки сырой нефти и топлива через Ормузский пролив - говорится в сообщении.

В пятницу нефть марки Brent торговалась по цене около 73 долларов за баррель, что уже на 20% выше, чем в начале года.

Уильям Джексон, главный экономист Capital Economics по развивающимся рынкам, заявил, что даже если конфликт будет локализован, цена нефти Brent может подняться до около 80 долларов, что было пиковым значением во время 12-дневной войны в Иране в июне прошлого года

В субботу США и Израиль нанесли удары по Ирану, нацеленные на его руководство, что погрузило Ближний Восток в новый конфликт, который, по словам президента Дональда Трампа, положит конец угрозе безопасности и даст иранцам шанс свергнуть своих правителей.

Эти удары вызвали беспокойство в соседних арабских странах Персидского залива, производящих нефть, поскольку усилились опасения эскалации конфликта, а Тегеран ответил запуском ракет в сторону Израиля - отмечает агентство.

Издание подчеркивает, что Иран является крупным производителем нефти и расположен напротив богатого нефтью Аравийского полуострова через пролив Ормуз, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Конфликт может ограничить поступление нефти на мировой рынок и вызвать рост цен.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

