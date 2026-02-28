Биткойн упал ниже 64 тыс. долларов после удара США и Израиля по Ирану - Bloomberg
Киев • УНН
Биткойн упал на 3,8% до 63 038 долларов, а Эфир на 4,5% до 1836 долларов после ударов США и Израиля по Ирану. Рыночная стоимость цифровых активов снизилась на 128 миллиардов долларов.
Биткойн и другие криптовалюты резко упали после того, как США и Израиль начали наносить удары по целям в Иране в субботу, что повлияло на активы с высоким уровнем риска. Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Биткойн упал на 3,8% до 63 038 долларов, а затем стабилизировался и торговался на уровне 64 000 долларов по состоянию на 6 утра в Нью-Йорке.
Эфир, второй по величине токен, упал на 4,5% до 1836 долларов.
По данным CoinGecko, сразу после появления этой новости рыночная стоимость цифровых активов снизилась примерно на 128 миллиардов долларов.
Напомним
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.