Биткойн упал ниже 64 тыс. долларов после удара США и Израиля по Ирану - Bloomberg

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 2686 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 7346 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
08:36 • 14553 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 21760 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 28302 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 41810 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 41562 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 47625 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45317 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43263 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.4м/с
68%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы28 февраля, 04:15 • 15058 просмотра
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28 февраля, 04:33 • 10453 просмотра
Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки28 февраля, 04:49 • 9708 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto28 февраля, 05:06 • 15572 просмотра
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 11393 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 23403 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 28617 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 26225 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 30560 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 31996 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ливан
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 6628 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 14697 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 15266 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 15751 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27496 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Биткойн упал ниже 64 тыс. долларов после удара США и Израиля по Ирану - Bloomberg

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Биткойн упал на 3,8% до 63 038 долларов, а Эфир на 4,5% до 1836 долларов после ударов США и Израиля по Ирану. Рыночная стоимость цифровых активов снизилась на 128 миллиардов долларов.

Биткойн упал ниже 64 тыс. долларов после удара США и Израиля по Ирану - Bloomberg

Биткойн и другие криптовалюты резко упали после того, как США и Израиль начали наносить удары по целям в Иране в субботу, что повлияло на активы с высоким уровнем риска. Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Биткойн упал на 3,8% до 63 038 долларов, а затем стабилизировался и торговался на уровне 64 000 долларов по состоянию на 6 утра в Нью-Йорке.

Эфир, второй по величине токен, упал на 4,5% до 1836 долларов.

По данным CoinGecko, сразу после появления этой новости рыночная стоимость цифровых активов снизилась примерно на 128 миллиардов долларов.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Столкновения
Биткойн
Ethereum
Израиль
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Иран