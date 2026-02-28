Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg

$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 6660 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 14268 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Ексклюзив
27 лютого, 15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи
28 лютого, 04:15
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб
28 лютого, 04:33
Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки
28 лютого, 04:49
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва
28 лютого, 05:06
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти
28 лютого, 05:21
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
27 лютого, 15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
27 лютого, 14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
27 лютого, 14:16
Весна 2026 рік - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
27 лютого, 16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
27 лютого, 04:23
Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg

Київ • УНН

 74 перегляди

Біткойн впав на 3,8% до 63 038 доларів, а Ефір на 4,5% до 1836 доларів після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Ринкова вартість цифрових активів знизилася на 128 мільярдів доларів.

Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg

Біткойн та інші криптовалюти різко впали після того, як США та Ізраїль почали наносити удари по цілях в Ірані в суботу, що вплинуло на активи з високим рівнем ризику. Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Біткойн впав на 3,8% до 63 038 доларів, а потім стабілізувався і торгувався на рівні 64 000 доларів станом на 6 ранку в Нью-Йорку.

Ефір, другий за величиною токен, впав на 4,5% до 1836 доларів.

За даними CoinGecko, відразу після появи цієї новини ринкова вартість цифрових активів знизилася приблизно на 128 мільярдів доларів.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Сутички
Біткойн
Ethereum
Ізраїль
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран