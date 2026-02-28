Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg
Київ • УНН
Біткойн впав на 3,8% до 63 038 доларів, а Ефір на 4,5% до 1836 доларів після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Ринкова вартість цифрових активів знизилася на 128 мільярдів доларів.
Біткойн та інші криптовалюти різко впали після того, як США та Ізраїль почали наносити удари по цілях в Ірані в суботу, що вплинуло на активи з високим рівнем ризику. Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Біткойн впав на 3,8% до 63 038 доларів, а потім стабілізувався і торгувався на рівні 64 000 доларів станом на 6 ранку в Нью-Йорку.
Ефір, другий за величиною токен, впав на 4,5% до 1836 доларів.
За даними CoinGecko, відразу після появи цієї новини ринкова вартість цифрових активів знизилася приблизно на 128 мільярдів доларів.
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.