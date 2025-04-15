Четвертий день у мінусі: біткоїн втрачає вартість до $94 тисяч

Біткоїн четвертий день поспіль знижується, впавши до $94 тисяч після недавнього рекорду у $108 тисяч. ФРС анонсувала лише два зниження ставок замість чотирьох, що спровокувало падіння криптовалютного ринку.