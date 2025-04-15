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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18248 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129318 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125009 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123856 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127145 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190219 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76713 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163963 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини по темi

Біткоїн обвалився після запровадження мит Трампа

Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.

Економіка • 7 квітня, 07:29 • 7390 перегляди

Біткоїн стабільний, але інші криптовалюти падають через мита Трампа

Біткоїн стабілізувався на тлі очікування нових мит від Трампа, але більшість інших криптовалют, таких як XRP, Solana, Cardano та Polygon, втратили у ціні.

Новини Світу • 2 квітня, 07:50 • 7998 перегляди

Криптобум серед чиновників: кількість декларацій з криптовалютою зросла у 2.2 раза

У 2024 році українські чиновники подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що в 2,2 раза більше, ніж до великої війни. Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур.

Політика • 2 квітня, 06:29 • 19185 перегляди

Bitcoin падає нижче $80 000: що відбувається на крипторинку після заяв Трампа

Bitcoin впав на 2,4% до $80 289 після оголошення Трампом національного криптовалютного запасу. Інші криптовалюти також демонструють падіння, включаючи ETH, XRP, Solana та Cardano.

Економіка • 11 березня, 09:48 • 18729 перегляди

Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву

Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.

Економіка • 10 березня, 09:12 • 19102 перегляди

Ринок криптовалют падає, незважаючи на створений у США резерв біткоїнів

Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.

Економіка • 7 березня, 14:26 • 29808 перегляди

Трамп оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США

Дональд Трамп анонсував включення Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana та Cardano до нового Стратегічного крипторезерву США. Після заяви курси згаданих криптовалют показали значне зростання - від 10% до 63%.

Економіка • 2 березня, 22:19 • 47040 перегляди

Ціни на нафту впали: в чому проблема

Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.

Економіка • 28 лютого, 10:17 • 110336 перегляди

Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок

Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.

Економіка • 28 лютого, 07:54 • 30867 перегляди

Неймовірне пограбування на криптобіржі Bybit: мільярди були вкрадені через злом безпечного гаманця - експертиза

Криптобіржа Bybit опублікувала результати експертизи злому на суму 1,46 млрд доларів. ФБР підтвердило причетність північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group до атаки через скомпрометований Safe-гаманець.

Новини Світу • 27 лютого, 07:53 • 27452 перегляди

Біткоїн обвалився до 6-тижневого мінімуму: яка причина

Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.

Економіка • 25 лютого, 08:36 • 30837 перегляди

Хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів

Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.

Новини Світу • 24 лютого, 16:22 • 25351 перегляди

Криптобіржу ByBit зламали на 1,4 млрд доларів в ETH

Криптобіржу ByBit атакували хакери, вивівши 1,4 млрд доларів в ETH на чотири адреси Ethereum. Генеральний директор Бен Чжоу підтвердив інцидент, пояснивши, що атака була здійснена через шкідливий код у смарт-контракті.

Новини Світу • 21 лютого, 18:18 • 34429 перегляди

Trustee Plus готує проривне оновлення та відкриє нову епоху в цифрових фінансах

5 березня 2025 року Trustee Plus представить оновлену версію криптогаманця з революційним функціоналом. Компанія вже запустила тестування з фокус-групою та створила спеціальний веб-ресурс для майбутнього релізу.

Новини Бізнесу • 14 лютого, 16:57 • 52954 перегляди

Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів

Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від Трампа.

Економіка • 13 лютого, 13:39 • 38319 перегляди

Біткоїн зростає на тлі обережності ринку через мита Трампа та очікувані дані щодо інфляції

Біткоїн додав 1,3% і досяг $98 435 через нові торговельні тарифи США та очікування даних щодо інфляції. Більшість альткоїнів також зросли, з Cardano на чолі, що показав стрибок на 15,5%.

Економіка • 11 лютого, 11:38 • 31602 перегляди

Біткоїн відновлюється після падіння, але залишається під тиском економічної нестабільності

Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США. Strategy придбала додаткові 7 633 BTC за $742,4 млн, збільшивши свої активи до 478 740 BTC.

Економіка • 10 лютого, 15:38 • 29461 перегляди

Біткоїн падає другий тиждень поспіль на тлі глобальної нестабільності

Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.

Економіка • 7 лютого, 08:06 • 27509 перегляди

Ціна біткоїна впала до $97,7 тисячі: що відбувається на крипторинку

Біткоїн знизився до $97,7 тис. через торгову напруженість між США та Китаєм. MicroStrategy зафіксувала четвертий квартальний збиток поспіль, але продовжує нарощувати криптоактиви.

Економіка • 6 лютого, 08:52 • 24843 перегляди

Біткоїн втрачає позиції: ціна знизилася до $97,6 тисяч на тлі геополітичної напруженості

Біткоїн знизився до $97,6 тисяч через загострення торгової напруженості між США та Китаєм. SEC скорочує підрозділ з регулювання криптовалют на тлі політики адміністрації Трампа.

Економіка • 5 лютого, 07:56 • 27883 перегляди

Біткоїн відновлюється: курс дотягнувся до $100 тисяч після рішення Трампа щодо скасування мит

Криптовалютний ринок відновився після рішення Трампа відкласти введення мит на Канаду та Мексику. Біткоїн досяг $100 000, а більшість альткоїнів зросли на 5-13% після попереднього падіння.

Економіка • 4 лютого, 07:37 • 30962 перегляди

Криптомонети впали в середньому на 20-30%

Криптовалютний ринок зазнав різкого падіння після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн досяг тритижневого мінімуму, а ефір втратив чверть вартості за три дні.

Економіка • 3 лютого, 11:24 • 40073 перегляди

Біткоїн падає: торгові мита Трампа б’ють по криптовалютах

Криптовалютний ринок різко впав після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн знизився до $91,695, а Ефір втратив 22.7% вартості через відтік інвесторів від ризикових активів.

Економіка • 3 лютого, 07:48 • 35644 перегляди

Трамп, мита і невизначеність: біткоїн просів до $104 тисяч

Криптовалютний ринок демонструє нестабільність через заяви Трампа про можливе введення 100% мит для країн БРІКС. Біткоїн знизився на 1,1% після погроз про нові торгові обмеження з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Економіка • 31 січня, 08:00 • 31013 перегляди

Ціна біткоїна закріпилась на $105 тисяч: що відбувається на криптовалютному ринку

Біткоїн зріс до $105,3 тис. після рішення ФРС залишити ставки без змін. Tesla переоцінила свої криптоактиви за новими стандартами, додавши $600 млн до прибутку.

Економіка • 30 січня, 09:31 • 27307 перегляди

Біткоїн впав нижче $100 тисяч після нових заяв Трампа

Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, біткоїн знизився до $98 тисяч. Найбільше постраждав токен $TRUMP, який втратив 14% вартості на фоні тарифних погроз президента США.

Економіка • 27 січня, 07:44 • 109077 перегляди

Біткоїн встановив новий рекорд перед інавгурацією Трампа

Біткоїн досяг історичного максимуму в $109 241, зрісши на 5,5%. Зростання відбулося після запуску мемкоїнів Дональдом та Меланією Трамп, які сколихнули криптовалютний ринок.

Економіка • 20 січня, 08:38 • 33134 перегляди

Біткоїн зріс у ціні на тлі планів MicroStrategy випустити більше акцій

Біткоїн зріс на 0,32% після оголошення MicroStrategy про плани випуску додаткових акцій для купівлі криптовалюти. Компанія вже придбала токенів на 561 млн доларів за середньою ціною, близькою до рекордного максимуму.

Економіка • 26 грудня, 10:57 • 15543 перегляди

Четвертий день у мінусі: біткоїн втрачає вартість до $94 тисяч

Біткоїн четвертий день поспіль знижується, впавши до $94 тисяч після недавнього рекорду у $108 тисяч. ФРС анонсувала лише два зниження ставок замість чотирьох, що спровокувало падіння криптовалютного ринку.

Економіка • 24 грудня, 08:50 • 15391 перегляди

Біткоїн впав на тлі заяв голови центрального США: що трапилось

Біткоїн знизився на 2,6% до $101 153 після коментарів голови ФРС щодо неможливості накопичення криптовалюти центробанком. Падіння відбулось на тлі планів Трампа про створення державного біткоїн-резерву.

Економіка • 19 грудня, 11:53 • 16273 перегляди