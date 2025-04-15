Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.
Біткоїн стабілізувався на тлі очікування нових мит від Трампа, але більшість інших криптовалют, таких як XRP, Solana, Cardano та Polygon, втратили у ціні.
У 2024 році українські чиновники подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що в 2,2 раза більше, ніж до великої війни. Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур.
Bitcoin впав на 2,4% до $80 289 після оголошення Трампом національного криптовалютного запасу. Інші криптовалюти також демонструють падіння, включаючи ETH, XRP, Solana та Cardano.
Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.
Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.
Дональд Трамп анонсував включення Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana та Cardano до нового Стратегічного крипторезерву США. Після заяви курси згаданих криптовалют показали значне зростання - від 10% до 63%.
Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.
Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.
Криптобіржа Bybit опублікувала результати експертизи злому на суму 1,46 млрд доларів. ФБР підтвердило причетність північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group до атаки через скомпрометований Safe-гаманець.
Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.
Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.
Криптобіржу ByBit атакували хакери, вивівши 1,4 млрд доларів в ETH на чотири адреси Ethereum. Генеральний директор Бен Чжоу підтвердив інцидент, пояснивши, що атака була здійснена через шкідливий код у смарт-контракті.
5 березня 2025 року Trustee Plus представить оновлену версію криптогаманця з революційним функціоналом. Компанія вже запустила тестування з фокус-групою та створила спеціальний веб-ресурс для майбутнього релізу.
Спотове золото зросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від Трампа.
Біткоїн додав 1,3% і досяг $98 435 через нові торговельні тарифи США та очікування даних щодо інфляції. Більшість альткоїнів також зросли, з Cardano на чолі, що показав стрибок на 15,5%.
Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США. Strategy придбала додаткові 7 633 BTC за $742,4 млн, збільшивши свої активи до 478 740 BTC.
Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.
Біткоїн знизився до $97,7 тис. через торгову напруженість між США та Китаєм. MicroStrategy зафіксувала четвертий квартальний збиток поспіль, але продовжує нарощувати криптоактиви.
Біткоїн знизився до $97,6 тисяч через загострення торгової напруженості між США та Китаєм. SEC скорочує підрозділ з регулювання криптовалют на тлі політики адміністрації Трампа.
Криптовалютний ринок відновився після рішення Трампа відкласти введення мит на Канаду та Мексику. Біткоїн досяг $100 000, а більшість альткоїнів зросли на 5-13% після попереднього падіння.
Криптовалютний ринок зазнав різкого падіння після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн досяг тритижневого мінімуму, а ефір втратив чверть вартості за три дні.
Криптовалютний ринок різко впав після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн знизився до $91,695, а Ефір втратив 22.7% вартості через відтік інвесторів від ризикових активів.
Криптовалютний ринок демонструє нестабільність через заяви Трампа про можливе введення 100% мит для країн БРІКС. Біткоїн знизився на 1,1% після погроз про нові торгові обмеження з Канадою, Мексикою та Китаєм.
Біткоїн зріс до $105,3 тис. після рішення ФРС залишити ставки без змін. Tesla переоцінила свої криптоактиви за новими стандартами, додавши $600 млн до прибутку.
Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, біткоїн знизився до $98 тисяч. Найбільше постраждав токен $TRUMP, який втратив 14% вартості на фоні тарифних погроз президента США.
Біткоїн досяг історичного максимуму в $109 241, зрісши на 5,5%. Зростання відбулося після запуску мемкоїнів Дональдом та Меланією Трамп, які сколихнули криптовалютний ринок.
Біткоїн зріс на 0,32% після оголошення MicroStrategy про плани випуску додаткових акцій для купівлі криптовалюти. Компанія вже придбала токенів на 561 млн доларів за середньою ціною, близькою до рекордного максимуму.
Біткоїн четвертий день поспіль знижується, впавши до $94 тисяч після недавнього рекорду у $108 тисяч. ФРС анонсувала лише два зниження ставок замість чотирьох, що спровокувало падіння криптовалютного ринку.
Біткоїн знизився на 2,6% до $101 153 після коментарів голови ФРС щодо неможливості накопичення криптовалюти центробанком. Падіння відбулось на тлі планів Трампа про створення державного біткоїн-резерву.