Ціна біткойна досягла 2-місячного мінімуму у близько 107 тис доларів на тлі очікування даних щодо зайнятості в США

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
07:50 • 1010 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 11397 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 10788 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 14871 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 16427 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 21330 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20081 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51867 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88981 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99550 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
51%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 35320 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 35064 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 21881 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 19591 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 12152 перегляди
Публікації
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 1010 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 11397 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 14871 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 16427 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 116452 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 116898 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 249080 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 271815 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 268546 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 248027 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Ціна біткойна досягла 2-місячного мінімуму у близько 107 тис доларів на тлі очікування даних щодо зайнятості в США

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Біткойн опустився до двомісячного мінімуму через значні розпродажі з неактивних гаманців-«китів» та зменшення припливу коштів до ETF. Це також збіглося із сезонною обережністю, оскільки у вересні історично спостерігається зниження.

Ціна біткойна досягла 2-місячного мінімуму у близько 107 тис доларів на тлі очікування даних щодо зайнятості в США

У понеділок біткойн впав до двомісячного мінімуму нижче 108 тисяч доларів США через значні розпродажі з неактивних гаманців-"китів" та зменшення припливу коштів до ETF. Про це пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Найбільша у світі криптовалюта востаннє торгувалася на 0,8% нижче, на рівні 107 994,6 доларів США, станом на 02:42 за східним часом (06:42 за Гринвічем). Раніше протягом сесії вона впала до 107 274,6, що є найнижчим рівнем з початку липня.

Повідомлення ЗМІ показали, що давно неактивний кит перевів великі суми криптовалюти для конвертації в ефір, після аналогічного кроку раніше, що сигналізує про відновлення фіксації прибутку серед великих власників.

Тим часом, спотові ETF біткойнів у США продовжували демонструвати відтік, що різко контрастує зі сильним припливом коштів до ETF Ethereum протягом серпня, що підкреслює зміну вподобань інвесторів на криптовалютних ринках.

Відкат біткойна також збігся із сезонною обережністю, оскільки історично у вересні спостерігалося зниження, яке часто називають "червоним вереснем", оскільки традиційні ринки демонструють вищу волатильність у цей період.

Трейдери вважають, що ймовірність того, що ФРС знизить свою базову ставку на 25 базисних пунктів на зустрічі 16-17 вересня, становить 89%.

Очікування посилилися після того, як голова ФРС Джером Павелл заявив на конференції в Джексон-Хоул, що політики готові скоригувати політику, якщо інфляція продовжуватиме помірковано знижуватися, а ринок праці продемонструє ознаки охолодження.

Біткоїн продовжує падіння: вартість криптовалюти знизилась на 0,9%22.08.25, 12:12 • 3473 перегляди

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що основний індекс цін PCE США, бажаний показник інфляції Федеральної резервної системи, зріс відповідно до очікувань.

Тепер увага звертається до звіту про незайнятість несільськогосподарських підприємств за серпень у п'ятницю, який матиме вирішальне значення для закріплення ставок на зниження ставок ФРС.

Посилюють занепокоєння інвесторів ширші ринкові перешкоди, зокрема зміна тарифної риторики президента Трампа та спроби вплинути на Федеральну резервну систему.

Доповнення

Глобальні фінансові ринки, включно з криптовалютним, миттєво відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про прогрес у відносинах із Китаєм. Ціна біткоїна зросла майже до 105 тис. доларів за монету.

Фінтехекспертка та співзасновниця української фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в коментарі для УНН зазначила, що це підтверджує: криптовалюта вже давно перестала бути суто спекулятивним активом і стала частиною глобальної макрофінансової системи. За її словами, цифрові активи чутливо реагують на позитивні очікування, особливо коли йдеться про можливе послаблення регуляторного тиску або зміцнення довіри з боку інституцій.

Сосєдка підкреслила, що зростання торкнулося не лише біткоїна - ціни інших криптовалют, зокрема Ethereum, також піднялися і наближаються до 3 тис. доларів за монету.

Біткоїн - це індикатор не лише фінансової, а й політичної кон’юнктури. Оскільки цифрові активи не підконтрольні урядам, вони особливо чутливо реагують на сигнали великих гравців

- додала експертка.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Біткойн
Ethereum
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки