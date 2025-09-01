Ціна біткойна досягла 2-місячного мінімуму у близько 107 тис доларів на тлі очікування даних щодо зайнятості в США

У понеділок біткойн впав до двомісячного мінімуму нижче 108 тисяч доларів США через значні розпродажі з неактивних гаманців-"китів" та зменшення припливу коштів до ETF. Про це пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Найбільша у світі криптовалюта востаннє торгувалася на 0,8% нижче, на рівні 107 994,6 доларів США, станом на 02:42 за східним часом (06:42 за Гринвічем). Раніше протягом сесії вона впала до 107 274,6, що є найнижчим рівнем з початку липня.

Повідомлення ЗМІ показали, що давно неактивний кит перевів великі суми криптовалюти для конвертації в ефір, після аналогічного кроку раніше, що сигналізує про відновлення фіксації прибутку серед великих власників.

Тим часом, спотові ETF біткойнів у США продовжували демонструвати відтік, що різко контрастує зі сильним припливом коштів до ETF Ethereum протягом серпня, що підкреслює зміну вподобань інвесторів на криптовалютних ринках.

Відкат біткойна також збігся із сезонною обережністю, оскільки історично у вересні спостерігалося зниження, яке часто називають "червоним вереснем", оскільки традиційні ринки демонструють вищу волатильність у цей період.

Трейдери вважають, що ймовірність того, що ФРС знизить свою базову ставку на 25 базисних пунктів на зустрічі 16-17 вересня, становить 89%.

Очікування посилилися після того, як голова ФРС Джером Павелл заявив на конференції в Джексон-Хоул, що політики готові скоригувати політику, якщо інфляція продовжуватиме помірковано знижуватися, а ринок праці продемонструє ознаки охолодження.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що основний індекс цін PCE США, бажаний показник інфляції Федеральної резервної системи, зріс відповідно до очікувань.

Тепер увага звертається до звіту про незайнятість несільськогосподарських підприємств за серпень у п'ятницю, який матиме вирішальне значення для закріплення ставок на зниження ставок ФРС.

Посилюють занепокоєння інвесторів ширші ринкові перешкоди, зокрема зміна тарифної риторики президента Трампа та спроби вплинути на Федеральну резервну систему.

Доповнення

Глобальні фінансові ринки, включно з криптовалютним, миттєво відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про прогрес у відносинах із Китаєм. Ціна біткоїна зросла майже до 105 тис. доларів за монету.

Фінтехекспертка та співзасновниця української фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в коментарі для УНН зазначила, що це підтверджує: криптовалюта вже давно перестала бути суто спекулятивним активом і стала частиною глобальної макрофінансової системи. За її словами, цифрові активи чутливо реагують на позитивні очікування, особливо коли йдеться про можливе послаблення регуляторного тиску або зміцнення довіри з боку інституцій.

Сосєдка підкреслила, що зростання торкнулося не лише біткоїна - ціни інших криптовалют, зокрема Ethereum, також піднялися і наближаються до 3 тис. доларів за монету.