08:26
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
05:52 • 7998 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 18664 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 37276 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 35943 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 44839 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24174 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34704 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72544 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79556 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Біткоїн продовжує падіння: вартість криптовалюти знизилась на 0,9%

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Біткоїн продовжує падіння, знизившись до $112 943,4. Це відбувається на тлі зменшення ставок на зниження процентних ставок та загального погіршення апетиту до ризику.

Біткоїн продовжує падіння: вартість криптовалюти знизилась на 0,9%

У п’ятницю, 22 серпня, біткоїн продовжив різке падіння, що спостерігалось впродовж поточного тижня - він впав на 0,9%, до 112 943,4 долара. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Повідомляється, що падіння біткоїна відбувається на тлі зменшення ставок на зниження процентних ставок.

Також зазначається, що нещодавні падіння біткоїна відбулися на тлі загального погіршення апетиту до ризику, оскільки ринки поступово знижували очікування щодо зниження процентних ставок ФРС у вересні.

Але не лише біткоїн втратив в вартості: інші криптовалюти світу також зазнали втрат на цьому тижні. Наприклад, ефір впав на на 0,9% до 4277,18 доларів і торгувалася з пониженням на 3,2% цього тижня.

XRP впав на 2,2% і мав втратити 7,6% цього тижня. Cardano і Solana втратили по 2,5% і на цьому тижні торгувалися з падінням більше ніж на 7%.

Серед мем-коїнів Dogecoin впав на 2,8%, а $TRUMP - на 4,6%.

Доповнення

10 днів тому, 12 серпня, біткоїн впав на 2,8% до 118 630,4 доларів. Це сталося в очікуванні ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін у США.

Євген Устименко

Економіка
Криптовалюта
Федеральна резервна система
Біткойн
Ethereum
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки