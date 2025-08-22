Біткоїн продовжує падіння: вартість криптовалюти знизилась на 0,9%
Київ • УНН
Біткоїн продовжує падіння, знизившись до $112 943,4. Це відбувається на тлі зменшення ставок на зниження процентних ставок та загального погіршення апетиту до ризику.
У п’ятницю, 22 серпня, біткоїн продовжив різке падіння, що спостерігалось впродовж поточного тижня - він впав на 0,9%, до 112 943,4 долара. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.
Деталі
Повідомляється, що падіння біткоїна відбувається на тлі зменшення ставок на зниження процентних ставок.
Також зазначається, що нещодавні падіння біткоїна відбулися на тлі загального погіршення апетиту до ризику, оскільки ринки поступово знижували очікування щодо зниження процентних ставок ФРС у вересні.
Але не лише біткоїн втратив в вартості: інші криптовалюти світу також зазнали втрат на цьому тижні. Наприклад, ефір впав на на 0,9% до 4277,18 доларів і торгувалася з пониженням на 3,2% цього тижня.
XRP впав на 2,2% і мав втратити 7,6% цього тижня. Cardano і Solana втратили по 2,5% і на цьому тижні торгувалися з падінням більше ніж на 7%.
Серед мем-коїнів Dogecoin впав на 2,8%, а $TRUMP - на 4,6%.
Доповнення
10 днів тому, 12 серпня, біткоїн впав на 2,8% до 118 630,4 доларів. Це сталося в очікуванні ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін у США.