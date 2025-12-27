$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 13917 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 38051 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 29536 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 35601 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 48184 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 27623 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 21881 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19774 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21507 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47883 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Пʼятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 27 грудня, чотирьох госпіталізували. Зафіксовано пошкодження в Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах столиці.

Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва

Пʼятеро постраждалих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 27 грудня. Чотирьох із них госпіталізували. Також зафіксовано низку пошкоджень у різних районах столиці України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Наразі до медиків звернулися четверо постраждалих унаслідок атаки ворога на столицю. Трьох із них госпіталізували. Одному надали допомогу амбулаторно

- написав Кличко о 07:23.

Він поінформував у своєму Telegram про наслідки ворожої атаки у різних районах української столиці. 

  • У Голосііївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.
    • В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі.
      • Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

        "Уже пʼятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували", - повідомив мер Києва о 07:32.

        Нагадаємо

        Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.  

        Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".

        Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.

        армія рф атакувала Київщину: є постраждалий, пошкоджено будинки та інфраструктуру27.12.25, 05:30 • 1276 переглядiв

        Віта Зеленецька

