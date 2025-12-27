Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва
Київ • УНН
Пʼятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 27 грудня, чотирьох госпіталізували. Зафіксовано пошкодження в Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах столиці.
Пʼятеро постраждалих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 27 грудня. Чотирьох із них госпіталізували. Також зафіксовано низку пошкоджень у різних районах столиці України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Наразі до медиків звернулися четверо постраждалих унаслідок атаки ворога на столицю. Трьох із них госпіталізували. Одному надали допомогу амбулаторно
Він поінформував у своєму Telegram про наслідки ворожої атаки у різних районах української столиці.
- У Голосііївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.
- В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі.
- Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.
"Уже пʼятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували", - повідомив мер Києва о 07:32.
Нагадаємо
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".
Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.
