Вся Україна під загрозою: зафіксовано зліт МіГ-31К, оголошено ракетну небезпеку

Київ • УНН
В ніч на 27 грудня по всій території України оголосили ракетну небезпеку. Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, носія балістичних ракет "Кинджал".
У ніч на 27 грудня по всій території України оголосили ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал". Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Нагадаємо
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі, що прямують на Київ.
