26 декабря, 18:17 • 8792 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 22120 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 21215 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 27677 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 41264 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25600 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20348 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19338 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21121 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45493 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность

Киев • УНН

 • 576 просмотра

В ночь на 27 декабря по всей территории Украины объявили ракетную опасность. Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, носителя баллистических ракет "Кинжал".

Вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность

В ночь на 27 декабря по всей территории Украины объявили ракетную опасность после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал". Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К

- говорится в сообщении.

Напомним

Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях, направляющихся на Киев.

Зеленский поручил Генштабу и Минобороны изменить стратегию защиты неба26.12.25, 18:29 • 2498 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
Киев