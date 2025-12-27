Вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность
Киев • УНН
В ночь на 27 декабря по всей территории Украины объявили ракетную опасность. Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, носителя баллистических ракет "Кинжал".
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях, направляющихся на Киев.
