Пять стран ЕС экстренно ищут решение из-за танкера, дрейфующего в Средиземном море

Италия, Испания, Греция, Кипр и Мальта обратились в Еврокомиссию с требованием срочно решить ситуацию с российским танкером, дрейфующим в Средиземном море. Страны предупреждают о риске масштабной экологической катастрофы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Речь идет о поврежденном судне из российского "теневого флота", которое перевозит энергоресурсы в обход санкций и сейчас остается неуправляемым.

Европейские страны отмечают, что танкер представляет серьезную угрозу из-за возможной утечки нефти или взрыва. Ситуацию усложняет отсутствие контроля над судном, которое дрейфует между побережьями Европы и Северной Африки.

Правительства призывают к немедленным действиям, чтобы избежать экологической катастрофы и минимизировать риски для Средиземного моря.

