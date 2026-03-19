Пять стран ЕС экстренно ищут решение из-за танкера, дрейфующего в Средиземном море
Киев • УНН
Италия, Испания, Греция, Кипр и Мальта призывают ЕК вмешаться из-за риска разлива нефти. Поврежденное судно теневого флота РФ потеряло управление.
Италия, Испания, Греция, Кипр и Мальта обратились в Еврокомиссию с требованием срочно решить ситуацию с российским танкером, дрейфующим в Средиземном море. Страны предупреждают о риске масштабной экологической катастрофы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о поврежденном судне из российского "теневого флота", которое перевозит энергоресурсы в обход санкций и сейчас остается неуправляемым.
Европейские страны отмечают, что танкер представляет серьезную угрозу из-за возможной утечки нефти или взрыва. Ситуацию усложняет отсутствие контроля над судном, которое дрейфует между побережьями Европы и Северной Африки.
Правительства призывают к немедленным действиям, чтобы избежать экологической катастрофы и минимизировать риски для Средиземного моря.
