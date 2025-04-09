С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Ученые воссоздали лицо женщины, жившей в Микенах 3500 лет назад и, возможно, связанной с Троянской войной. Ее похоронили с оружием, что свидетельствует о ее важности.
Правительство Греции планирует потратить более 20 миллиардов евро на укрепление обороноспособности страны до 2037 года. Эти инвестиции являются ответом на российскую агрессию против Украины.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Греция согласится на участие в миротворческой миссии в Украине только при условии прекращения огня, отсутствия развертывания на территории рф и наличия четкой стратегии выхода.
Евросоюз рассматривает возможность использования украинских подземных газохранилищ для разрешения спора между Украиной и Словакией из-за потери доходов от транзита газа. Украина будет импортировать газ из Греции и Турции.
Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 10-м президентом МОК, сменив Томаса Баха. Она станет первой женщиной на этом посту, получив 49 голосов в первом туре.
Военные 123 бригады ТрО в Николаевской области обнаружили архаичный могильник VI-V вв. до н.э. во время строительства фортификаций. Обнаружена ионийская амфора, коринфская ойнохоя и останки костей.
Украина может импортировать до 4 млрд кубометров газа из США через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Это укрепит партнерство с Вашингтоном и сдержит российские атаки.
В феврале 2025 года открыто девять украинских книжных полок в шести странах мира. Новые локации появились в Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.
В 2025 году Турция начнет строительство 8,5-километровой стены на границе с Грецией для борьбы с нелегальной миграцией. Общая длина пограничной стены может достигнуть 200 километров.
Президент выразил сожаление по поводу срыва переговоров в Белом доме, но подчеркнул важность конструктивного сотрудничества. ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который включает дополнительную ПВО для Украины.
Министр иностранных дел Греции Герапетритис заявил о приверженности Европы поиску решения для Украины. Он отметил необходимость поддержки США и модернизации европейской оборонной инфраструктуры.
В Афинах во время мирной акции к годовщине железнодорожной катастрофы неизвестные напали на полицию с «коктейлями Молотова». Полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие среди митингующих.
Президент МОК Томас Бах подал в отставку с должности члена организации, которая вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента выберут 20 марта в Греции среди семи кандидатов.
Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.
19 февраля отмечают День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов и Международный день перетягивания каната. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.
Франция организует вторую встречу по вопросам Украины и европейской безопасности с участием новых стран. На встречу приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
Объем денежных переводов в Грузию в январе 2025 года снизился на 8,5% из-за сокращения переводов из россии на 62%. Наибольшие объемы поступают из США и Италии, а доля ЕС составляет 45,1%.
Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.
В Полтавской области зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1 балла вблизи села Браилки. Это уже второй случай сейсмической активности в регионе в течение месяца.
В воскресенье в Мюнхене состоится внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС. На следующий день Макрон созывает саммит в Париже для обсуждения заявлений Трампа о новых пошлинах.
13 февраля отмечают сразу несколько международных праздников, среди которых День презерватива, День любви к себе и День шаурмы. Каждый из них имеет свою уникальную историю и значение для общества.
Константинос Тасулас, бывший спикер Палаты представителей, избран новым президентом Греции. Он получил 160 голосов в парламенте и вступит в должность 13 марта.
Возле островов Санторини и Аморгос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, которое почувствовали даже в Афинах. За две недели в регионе произошло более 12 800 толчков, что вызывает беспокойство сейсмологов.
10 февраля мир отмечает Международный день борьбы с эпилепсией, Всемирный день зернобобовых и славянский праздник - День домового. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и традиции празднования.
9 февраля мир отмечает Международный день стоматолога, День пиццы и День рождения волейбола. Также во второе воскресенье февраля празднуют Всемирный день брака и День молитвы за людей с аутизмом.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло к северу от Гондураса на глубине 10 км. Система предупреждения о цунами США объявила тревогу, хотя угрозы для Атлантического побережья США и Мексиканского залива нет.
За последние два дня вблизи греческого острова Санторини зафиксировано более 300 землетрясений. Около 9000 местных жителей эвакуировались на материк, власти принимают чрезвычайные меры безопасности.