Международный день презерватива и Международный день любви к себе: что еще празднуют 13 февраля

13 февраля отмечают сразу несколько международных праздников, среди которых День презерватива, День любви к себе и День шаурмы. Каждый из них имеет свою уникальную историю и значение для общества.