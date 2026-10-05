Рубио отправляется к союзникам по НАТО на фоне угроз со стороны россии и войны на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Марко Рубио 5–8 октября посетит Исландию, Грецию и Португалию, где проведет переговоры по вопросам безопасности, обороны, энергетики, экономического сотрудничества и технологий на фоне растущей обеспокоенности среди стран НАТО из-за военной активности россии и нестабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Radio Free Europe, пишет УНН.

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Рубио начнет поездку с Рейкьявика, где, как ожидается, обсудит с исландскими должностными лицами безопасность в Арктике и экономическое сотрудничество.

Затем он отправится в Афины на шестой Стратегический диалог США — Греция. В повестке дня будут оборонное сотрудничество, энергетика, региональная безопасность, Украина и Ближний Восток.

Визит в Лиссабон будет посвящен вопросам обороны, экономического развития и технологического сотрудничества, сообщили в Государственном департаменте США.

Три страны представляют различные направления сотрудничества США с союзниками по НАТО — от роли Исландии в обеспечении безопасности Северной Атлантики и Арктики до позиции Греции в Восточном Средиземноморье и многолетнего значения Португалии для американских военных операций в Атлантике.

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