Рубіо вирушає до союзників по НАТО на тлі загроз з боку росії та війни на Близькому Сході

Державний секретар США Марко Рубіо 5–8 жовтня відвідає Ісландію, Грецію та Португалію, де проведе переговори щодо безпеки, оборони, енергетики, економічного співробітництва та технологій на тлі зростання занепокоєння серед країн НАТО через військову активність росії та нестабільність на Близькому Сході. Про це повідомляє Radio Free Europe, пише УНН.

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Рубіо розпочне поїздку з Рейк’явіка, де, як очікується, обговорить з ісландськими посадовцями безпеку в Арктиці та економічне співробітництво.

Потім він вирушить до Афін на шостий Стратегічний діалог США — Греція. На порядку денному будуть оборонне співробітництво, енергетика, регіональна безпека, Україна та Близький Схід.

Візит до Лісабона буде присвячений питанням оборони, економічного розвитку та технологічного співробітництва, повідомили в Державному департаменті США.

Три країни представляють різні напрямки співпраці США з союзниками по НАТО — від ролі Ісландії у безпеці Північної Атлантики та Арктики до позиції Греції у Східному Середземномор’ї та багаторічного значення Португалії для американських військових операцій в Атлантиці.

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