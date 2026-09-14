росія відновлює військові бази в Арктиці та проводить там ракетні навчання - Каллас

Відновлення росією військових баз в Арктиці та підвищений інтерес Китаю до цього регіону створюють нові безпекові виклики для Європи. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише УНН.

росія відкриває колишні радянські військові бази. Вони також проводять ракетні навчання тут, на Крайній Півночі. Ми також бачимо, що Китай дедалі більше цікавиться регіоном, тому маємо залишатися пильними - сказала Каллас.

Вона наголосила, що зміна клімату відкриває нові морські маршрути та водночас посилює конкуренцію між державами за вплив в Арктиці.

За словами Каллас, саме тому ЄС планує представити нову стратегію щодо Арктики, в якій питання безпеки, зміни клімату та захисту довкілля тісно пов'язані між собою.

Крім того, посадовиця зауважила, що загрозою для безпеки та довкілля Арктики є російський тіньовий флот. За її словами, ці судна є "екологічними бомбами" в європейських акваторіях, а їхня діяльність водночас приносить росії кошти для фінансування війни проти України.

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