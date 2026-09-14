росія відновлює військові бази в Арктиці та проводить там ракетні навчання - Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас заявила про відновлення росією військових баз і ракетні навчання в Арктиці. Вона також назвала загрозами активність Китаю та російський тіньовий флот.
Відновлення росією військових баз в Арктиці та підвищений інтерес Китаю до цього регіону створюють нові безпекові виклики для Європи. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише УНН.
росія відкриває колишні радянські військові бази. Вони також проводять ракетні навчання тут, на Крайній Півночі. Ми також бачимо, що Китай дедалі більше цікавиться регіоном, тому маємо залишатися пильними
Вона наголосила, що зміна клімату відкриває нові морські маршрути та водночас посилює конкуренцію між державами за вплив в Арктиці.
За словами Каллас, саме тому ЄС планує представити нову стратегію щодо Арктики, в якій питання безпеки, зміни клімату та захисту довкілля тісно пов'язані між собою.
Крім того, посадовиця зауважила, що загрозою для безпеки та довкілля Арктики є російський тіньовий флот. За її словами, ці судна є "екологічними бомбами" в європейських акваторіях, а їхня діяльність водночас приносить росії кошти для фінансування війни проти України.
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