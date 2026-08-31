лавров заявив, що дії НАТО в Арктиці становлять "пряму загрозу" для рф

росія розглядає діяльність НАТО в Арктиці як пряму загрозу безпеці, заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров у статті, опублікованій у понеділок, на тлі того, як члени альянсу посилюють свою присутність у регіоні після війни росії проти України, повідомляє Reuters, пише УНН.

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У лютому НАТО розпочало місію під назвою "Арктичний вартовий" (Arctic Sentry) для посилення своєї присутності на крайній півночі, що, як вказує видання, підкреслює посилену увагу альянсу до Арктики на тлі напруженості з росією та прагнення президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією.

росія, яка має військово-морський флот, включаючи атомні підводні човни в Арктиці, як зауважується, розглядає цей регіон як свою сферу інтересів, де вона також розробляє судноплавний маршрут для сполучення з азійськими країнами.

москва раніше висловила протест проти місії Arctic Sentry, і у статті лавров, ​багаторічний міністр закордонних справ глави кремля володимира путіна, заявив, що росія розглядає військові навчання НАТО в регіоні як "агресивні".

"Така військова діяльність на Крайній Півночі створює прямі загрози безпеці росії. Ризики інцидентів, які можуть спровокувати збройне протистояння з потенційно катастрофічними наслідками, зростають", - сказав лавров у статті, опублікованій російським МЗС.

росія має масштабну військову присутність і розгалужену військову інфраструктуру в Арктиці, і в останні роки Китай почав посилювати свою активність у цьому багатому на корисні копалини районі, переважно у партнерстві з москвою.

Норвегія, сусід росії, цього місяця розширила нещодавно створену військову бригаду зі штаб-квартирою в Арктиці, що є останнім кроком країни НАТО для посилення її оборонної присутності після початку повномасштабної війни рф проти України у 2022 році.

москва, пише видання, раніше відкидала звинувачення в тому, що вона становить загрозу для НАТО.

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