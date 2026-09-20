росія вночі опинилась під атакою ударних дронів - ЗМІ
Київ • УНН
Уночі 20 вересня OSINT-канали повідомили про атаки дронів у московській області, воронежі та рязані. Серед задіяних БПлА помітили важкі ударники FP-1.
Європейські регіони росії в ніч на суботу, 20 вересня, зазнали масованих атак ударних дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зокрема, повідомляється про атаку на московську область рф. Серед задіяних БПлА було помічено важкі ударники FP-1.
Під атакою також опинились російські міста воронеж та рязань.
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