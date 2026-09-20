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росія вночі опинилась під атакою ударних дронів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Уночі 20 вересня OSINT-канали повідомили про атаки дронів у московській області, воронежі та рязані. Серед задіяних БПлА помітили важкі ударники FP-1.

росія вночі опинилась під атакою ударних дронів - ЗМІ

Європейські регіони росії в ніч на суботу, 20 вересня, зазнали масованих атак ударних дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, повідомляється про атаку на московську область рф. Серед задіяних БПлА було помічено важкі ударники FP-1.

Під атакою також опинились російські міста воронеж та рязань.

Фіксуємо численні фіксації прольотів Орешника у воронезькій, липецькій, томбовській та рязанських областях

йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

Українські далекобійні та середньої дальності удари по російських військових і паливних об'єктах завдають рф мільярдних збитків. Це скорочує ресурси, які росія могла б витратити на ракети, дрони, військову техніку та найманців, повідомили у Міністерстві оборони України.

Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський14.09.26, 19:22 • 16495 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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