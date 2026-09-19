Данія виділить Україні 275 млн доларів: у Міноборони розповіли, куди підуть гроші

$44.6651.24
ukenru
19:33 • 2194 перегляди
Вибори до держдуми рф: "єдина росія"має 53,5% голосів, без вкидань не обійшлось
17:29 • 12598 перегляди
Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем Video
14:35 • 18776 перегляди
Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон
19 вересня, 11:51 • 21589 перегляди
Удари на тисячу кілометрів углиб рф: у Міноборони розповіли, як діпстрайки виснажують воєнну машину рфVideo
19 вересня, 10:32 • 21356 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління дронами, полігон і склади росіян - Генштаб
19 вересня, 10:20 • 18100 перегляди
ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДРPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 09:46 • 16060 перегляди
Сценарій повторюється: захист лікаря Odrex знову заявив відвід судді
19 вересня, 09:30 • 15289 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
19 вересня, 08:52 • 12887 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
19 вересня, 08:32 • 11615 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0.8м/с
78%
753мм
Популярнi новини
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 15770 перегляди
Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск19 вересня, 11:01 • 10456 перегляди
Вибори до держдуми: спостерігачі повідомляють про перешкоджання роботі та аномалії явки19 вересня, 11:32 • 10370 перегляди
У Монако почали закривати банківські рахунки заможних росіян19 вересня, 12:00 • 14457 перегляди
Україна закликала закрити культурні центри "Русский дом" по світу: Сибіга озвучив заяву19 вересня, 12:21 • 6132 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 35065 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 53885 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 34010 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 48892 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 43095 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 15811 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 17189 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь19 вересня, 06:32 • 19239 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto19 вересня, 05:52 • 24766 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 19679 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-300
Шахед-136
The Guardian
Фільм

Данія виділить Україні 275 млн доларів: у Міноборони розповіли, куди підуть гроші

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

Йдеться про 31-й пакет військової допомоги на 275 млн доларів. Кошти спрямують на посилення ППО восени та взимку.

Данія виділить Україні 275 млн доларів: у Міноборони розповіли, куди підуть гроші

Україна отримає від Данії позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги вартістю близько 275 млн доларів США. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Дані кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період.

Міністр оборони України Євгеній Хмара дякує своєму данському колезі Єппе Бруусу за виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови раніше цього тижня. Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці. Вдячні Уряду і Парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників

 - зазначили у відомстві.

Нагадаємо

Україна має отримати нові зенітні ракети S-300 Clone та GAM-67 у межах дозволеного США пакета компонентів ППО вартістю до 2,68 млрд доларів. Йдеться про нові розробки, частина яких зможе працювати з радянськими комплексами, що вже перебувають на озброєнні ЗСУ.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
С-300
Данія
Сполучені Штати Америки
Україна