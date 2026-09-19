Данія виділить Україні 275 млн доларів: у Міноборони розповіли, куди підуть гроші
Київ • УНН
Йдеться про 31-й пакет військової допомоги на 275 млн доларів. Кошти спрямують на посилення ППО восени та взимку.
Україна отримає від Данії позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги вартістю близько 275 млн доларів США. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.
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Дані кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період.
Міністр оборони України Євгеній Хмара дякує своєму данському колезі Єппе Бруусу за виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови раніше цього тижня. Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці. Вдячні Уряду і Парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників
Нагадаємо
Україна має отримати нові зенітні ракети S-300 Clone та GAM-67 у межах дозволеного США пакета компонентів ППО вартістю до 2,68 млрд доларів. Йдеться про нові розробки, частина яких зможе працювати з радянськими комплексами, що вже перебувають на озброєнні ЗСУ.