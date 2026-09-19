Дания выделит Украине 275 млн долларов: в Минобороны рассказали, на что пойдут деньги
Киев • УНН
Речь идет о 31-м пакете военной помощи на 275 млн долларов. Средства направят на усиление ПВО осенью и зимой.
Украина получит от Дании внеочередной, 31-й, пакет военной помощи стоимостью около 275 млн долларов США. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО Украины в критический осенне-зимний период.
Министр обороны Украины Евгений Хмара благодарит своего датского коллегу Еппе Брууса за выполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора ранее на этой неделе. Дания с начала полномасштабного российского вторжения остается одним из государств-лидеров в предоставлении военной помощи Украине и последовательно развивает новые эффективные форматы сотрудничества. Благодарны Правительству и Парламенту Дании за принципиальную позицию и поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против наших союзников
Напомним
Украина должна получить новые зенитные ракеты S-300 Clone и GAM-67 в рамках разрешенного США пакета компонентов ПВО стоимостью до 2,68 млрд долларов. Речь идет о новых разработках, часть которых сможет работать с советскими комплексами, уже находящимися на вооружении ВСУ.