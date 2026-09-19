В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян

$44.6651.24
ukenru
19:33 • 4748 просмотра
Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось
17:29 • 13819 просмотра
Второй раз за день: СБУ поразила реактивный "Герань-5" новым дроном-перехватчиком Video
19 сентября, 14:35 • 19416 просмотра
Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон
19 сентября, 11:51 • 22154 просмотра
Удары на тысячу километров вглубь РФ: в Минобороны рассказали, как дипстрайки истощают военную машину РФVideo
19 сентября, 10:32 • 21830 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления дронами, полигон и склады россиян — Генштаб
19 сентября, 10:20 • 18369 просмотра
ГУР показало японской делегации компоненты баллистической ракеты КНДРPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 09:46 • 16253 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
19 сентября, 09:30 • 15436 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
19 сентября, 08:52 • 12993 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
19 сентября, 08:32 • 11689 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0.8м/с
80%
755мм
Популярные новости
Потери Украины составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно — Туск19 сентября, 11:01 • 10836 просмотра
Выборы в Госдуму: наблюдатели сообщают о препятствовании работе и аномалиях явки19 сентября, 11:32 • 10785 просмотра
Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием войны дронов в Украине19 сентября, 11:44 • 4350 просмотра
В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян19 сентября, 12:00 • 15045 просмотра
Украина призвала закрыть культурные центры "Русский дом" по всему миру: Сибига озвучил заявление19 сентября, 12:21 • 7008 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 35548 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 54349 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 34365 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 49234 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 43438 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дональд Туск
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме19 сентября, 10:49 • 16370 просмотра
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto19 сентября, 08:47 • 17429 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь19 сентября, 06:32 • 19451 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto19 сентября, 05:52 • 24967 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 19843 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Шахед-136
Хранитель
Фильм

В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян

Киев • УНН

 • 15076 просмотра

Регулятор Монако усилил проверки банков из-за требований FATF. Банки закрывают счета клиентов, которые не подтвердили происхождение средств.

В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян

Монако усилило проверки банков и управляющих компаний, в результате чего под пристальным вниманием регулятора оказались счета состоятельных клиентов с российскими связями. Около трети проблемных клиентских досье, выявленных в ходе проверок, связаны с Россией, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Проверки проводит финансовый регулятор княжества AMSF на фоне стремления Монако выйти из «серого списка» FATF, куда страна попала в 2024 году из-за недостатков в противодействии отмыванию денег.

Регулятор проверял UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring. Среди нарушений выявлялись недостаточная проверка происхождения состояния клиентов, их возможных криминальных, санкционных и политических связей, а также сомнительных финансовых операций.

Банки начали закрывать счета

Среди клиентов, которых удалось идентифицировать по обнародованным регулятором данным, — сестра российского миллиардера Алишера Усманова Саодат Нарзиева. UBS Monaco закрыл ей счет в марте 2025 года после того, как регулятор установил, что у банка не было достаточных документов о происхождении средств, подаренных ей братом.

Julius Baer прекратил отношения с бывшим руководителем Каспийского трубопроводного консорциума Виктором Федотовым. Регулятор установил, что банк сообщил о подозрениях в отношении клиента лишь через год после появления соответствующих оснований.

За время правления Путина из России вывели капитал на сумму более $1 трлн15.09.26, 01:37 • 4654 просмотра

Претензии AMSF возникли также к обслуживанию Леонида Новицкого, брата бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, и владельца Fedcominvest Алексея Федоричева. Последнего в Украине подозревали в коррупции и отмывании денег, а в 2024 году в Италии по запросу Украины арестовали связанные с ним активы на 41 млн евро.

Проверки коснулись и других состоятельных клиентов с российскими связями, личности которых не раскрываются. В отдельных случаях регулятор рекомендовал банкам закрывать счета из-за невозможности подтвердить происхождение капитала или объяснить экономический смысл операций.

В Конгрессе США расследуют финансирование свадьбы Трампа-младшего российским олигархом16.09.26, 10:35 • 5157 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираФинансы
российская пропаганда
Санкции
Банковская карта
Монако
Италия
Украина