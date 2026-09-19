В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян
Киев • УНН
Регулятор Монако усилил проверки банков из-за требований FATF. Банки закрывают счета клиентов, которые не подтвердили происхождение средств.
Монако усилило проверки банков и управляющих компаний, в результате чего под пристальным вниманием регулятора оказались счета состоятельных клиентов с российскими связями. Около трети проблемных клиентских досье, выявленных в ходе проверок, связаны с Россией, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Проверки проводит финансовый регулятор княжества AMSF на фоне стремления Монако выйти из «серого списка» FATF, куда страна попала в 2024 году из-за недостатков в противодействии отмыванию денег.
Регулятор проверял UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring. Среди нарушений выявлялись недостаточная проверка происхождения состояния клиентов, их возможных криминальных, санкционных и политических связей, а также сомнительных финансовых операций.
Банки начали закрывать счета
Среди клиентов, которых удалось идентифицировать по обнародованным регулятором данным, — сестра российского миллиардера Алишера Усманова Саодат Нарзиева. UBS Monaco закрыл ей счет в марте 2025 года после того, как регулятор установил, что у банка не было достаточных документов о происхождении средств, подаренных ей братом.
Julius Baer прекратил отношения с бывшим руководителем Каспийского трубопроводного консорциума Виктором Федотовым. Регулятор установил, что банк сообщил о подозрениях в отношении клиента лишь через год после появления соответствующих оснований.
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Претензии AMSF возникли также к обслуживанию Леонида Новицкого, брата бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, и владельца Fedcominvest Алексея Федоричева. Последнего в Украине подозревали в коррупции и отмывании денег, а в 2024 году в Италии по запросу Украины арестовали связанные с ним активы на 41 млн евро.
Проверки коснулись и других состоятельных клиентов с российскими связями, личности которых не раскрываются. В отдельных случаях регулятор рекомендовал банкам закрывать счета из-за невозможности подтвердить происхождение капитала или объяснить экономический смысл операций.
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