В Конгрессе США расследуют финансирование свадьбы Трампа-младшего российским олигархом

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 5622 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 4316 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12502 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18689 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15989 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15717 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15516 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19730 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17748 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22344 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27116 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20755 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18547 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9374 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10396 просмотра
публикации
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям10:00 • 100 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 5598 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10527 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18680 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18667 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27228 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 28070 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26701 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27177 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44126 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

В Конгрессе США расследуют финансирование свадьбы Трампа-младшего российским олигархом

Киев • УНН

 • 2018 просмотра

Демократы в Конгрессе США расследуют оплату российским бизнесменом свадебных вечеринок Трампа-младшего на Багамах. Олигарх не предоставил возражений.

В Конгрессе США расследуют финансирование свадьбы Трампа-младшего российским олигархом

Демократы в Конгрессе США начали расследование на этой неделе после сообщений о том, что российский олигарх заплатил сотни тысяч долларов за свадебные торжества сына президента Дональда Трампа в начале этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Шаг демократов последовал сразу после статьи издания ProPublica о том, что Умар Кремлёв, богатый российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса, оплатил свадебные торжества для Дональда Трампа-младшего на Багамах в мае.

В отчёте отмечается, что Кремлёв имеет тесные связи с российским правительством.

Почему российский олигарх и друг владимира путина оказывает финансовую поддержку сыну президента? Чего Умар Кремлёв ожидает взамен за финансирование этой трёхдневной свадьбы на Багамах

- написал во вторник в социальной сети конгрессмен Роберт Гарсия.

Гарсия является старшим демократом в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, как ожидается, возглавит этот комитет, если демократы получат большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре.

Представитель Дона Трампа-младшего отказался от комментариев.

Его жена, Беттина Трамп, отметила в публикации в Instagram в понедельник, что Кремлёв является другом, который сделал "чрезвычайно щедрый свадебный подарок", подчеркнув, что Кремлёв оплатил две послесвадебные вечеринки (after-parties), а не саму свадьбу.

Кремлёв и IBA не ответили на запросы о комментариях.

Трамп-младший официально женился перед свадьбой на Багамах - СМИ23.05.26, 19:30 • 24851 просмотр

Президент США Трамп, который не присутствовал на свадьбе сына, заявил в обращении, что не знает Кремлёва и что спор вокруг свадьбы — "ничего страшного!"

Помощники конгрессмена-республиканца Джеймса Комера от штата Кентукки, который возглавляет комитет, не сразу ответили на запрос о комментарии.

Гарсия и другие ведущие демократы в Палате представителей уже готовятся к расследованиям в отношении Трампа, его семьи и этических вопросов, возникших с начала второго президентского срока в январе 2025 года.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер от штата Нью-Йорк во вторник назвал свадебную договорённость "настолько коррумпированной, настолько продажной и такой, что ставит под угрозу нашу национальную безопасность".

Роскошную свадьбу Трампа-младшего на Багамах частично оплатил близкий к путину олигарх — СМИ14.09.26, 20:32 • 13586 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Брак
Владимир Путин
Кентукки
Дональд Трамп-младший.
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Нью-Йорк (штат)
Дональд Трамп
Чак Шумер