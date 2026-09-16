В Конгрессе США расследуют финансирование свадьбы Трампа-младшего российским олигархом

Демократы в Конгрессе США начали расследование на этой неделе после сообщений о том, что российский олигарх заплатил сотни тысяч долларов за свадебные торжества сына президента Дональда Трампа в начале этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Шаг демократов последовал сразу после статьи издания ProPublica о том, что Умар Кремлёв, богатый российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса, оплатил свадебные торжества для Дональда Трампа-младшего на Багамах в мае.

В отчёте отмечается, что Кремлёв имеет тесные связи с российским правительством.

Почему российский олигарх и друг владимира путина оказывает финансовую поддержку сыну президента? Чего Умар Кремлёв ожидает взамен за финансирование этой трёхдневной свадьбы на Багамах - написал во вторник в социальной сети конгрессмен Роберт Гарсия.

Гарсия является старшим демократом в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, как ожидается, возглавит этот комитет, если демократы получат большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре.

Представитель Дона Трампа-младшего отказался от комментариев.

Его жена, Беттина Трамп, отметила в публикации в Instagram в понедельник, что Кремлёв является другом, который сделал "чрезвычайно щедрый свадебный подарок", подчеркнув, что Кремлёв оплатил две послесвадебные вечеринки (after-parties), а не саму свадьбу.

Кремлёв и IBA не ответили на запросы о комментариях.

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Президент США Трамп, который не присутствовал на свадьбе сына, заявил в обращении, что не знает Кремлёва и что спор вокруг свадьбы — "ничего страшного!"

Помощники конгрессмена-республиканца Джеймса Комера от штата Кентукки, который возглавляет комитет, не сразу ответили на запрос о комментарии.

Гарсия и другие ведущие демократы в Палате представителей уже готовятся к расследованиям в отношении Трампа, его семьи и этических вопросов, возникших с начала второго президентского срока в январе 2025 года.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер от штата Нью-Йорк во вторник назвал свадебную договорённость "настолько коррумпированной, настолько продажной и такой, что ставит под угрозу нашу национальную безопасность".

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