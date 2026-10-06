Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьере
Киев • УНН
Производство сиквела с Робертом Паттинсоном временно приостановили из-за семейных обстоятельств режиссёра Мэтта Ривза. Премьеру уже перенесли на февраль 2028 года.
Производство фильма "Бэтмен: Часть 2" (The Batman: Part II) с Робертом Паттинсоном в роли главного супергероя приостановлено. Это произошло из-за того, что режиссёр Мэтт Ривз занимается личными делами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.
Детали
"Производство фильма "Бэтмен: Часть 2" временно приостановлено, пока Мэтт Ривз занимается семейными делами", — сообщил представитель DC Studios 5 октября изданию Deadline.
"Мэтт пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждём продолжения путешествия в ближайшее время", — говорится в заявлении.
Роберт Паттинсон играет главного супергероя в продолжении фильма "Бэтмен", который вышел в кинотеатрах в марте 2022 года и собрал более 772 миллионов долларов по всему миру.
Этот хит также стал стартовой площадкой для телесериала The Penguin с участием Колина Фаррелла.
Также в сиквеле возвращаются Фаррелл в роли Пингвина, Энди Серкис в роли Альфреда Пенниворта и Джеффри Райт в роли Джеймса Гордона.
Среди других известных имён, которые появятся в сиквеле, — Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Брайан Тайри Генри, Джейми Лоусон, Чарльз Дэнс, Гил Перес-Абрахам и Себастьян Кох.
Объявленная задержка — последняя в череде задержек для фильма, который первоначально должен был выйти в кинотеатрах в октябре 2025 года, прежде чем его перенесли на октябрь 2026 года, а затем на октябрь 2027 года.
Сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн заявил в публикации в Threads в декабре 2024 года, что многолетние задержки не являются редкостью для блокбастерных франшиз.
"Справедливости ради, пятилетний или более длительный перерыв — довольно распространённое явление для сиквелов", — сказал Ганн, перечислив несколько примеров.
В июле этого года дату выхода фильма перенесли на февраль 2028 года.
Источники Deadline в понедельник сообщили, что пока неясно, приведёт ли последняя задержка к изменению даты выхода.
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