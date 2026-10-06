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Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьере

Киев • УНН

 • 4568 просмотра

Производство сиквела с Робертом Паттинсоном временно приостановили из-за семейных обстоятельств режиссёра Мэтта Ривза. Премьеру уже перенесли на февраль 2028 года.

Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьере
Фото: Jonathan Olley/Warner Bros./Courtesy Everett Collection

Производство фильма "Бэтмен: Часть 2" (The Batman: Part II) с Робертом Паттинсоном в роли главного супергероя приостановлено. Это произошло из-за того, что режиссёр Мэтт Ривз занимается личными делами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

"Производство фильма "Бэтмен: Часть 2" временно приостановлено, пока Мэтт Ривз занимается семейными делами", — сообщил представитель DC Studios 5 октября изданию Deadline.

"Мэтт пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждём продолжения путешествия в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Роберт Паттинсон играет главного супергероя в продолжении фильма "Бэтмен", который вышел в кинотеатрах в марте 2022 года и собрал более 772 миллионов долларов по всему миру.

Этот хит также стал стартовой площадкой для телесериала The Penguin с участием Колина Фаррелла.

Также в сиквеле возвращаются Фаррелл в роли Пингвина, Энди Серкис в роли Альфреда Пенниворта и Джеффри Райт в роли Джеймса Гордона.

Среди других известных имён, которые появятся в сиквеле, — Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Брайан Тайри Генри, Джейми Лоусон, Чарльз Дэнс, Гил Перес-Абрахам и Себастьян Кох.

Объявленная задержка — последняя в череде задержек для фильма, который первоначально должен был выйти в кинотеатрах в октябре 2025 года, прежде чем его перенесли на октябрь 2026 года, а затем на октябрь 2027 года.

Сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн заявил в публикации в Threads в декабре 2024 года, что многолетние задержки не являются редкостью для блокбастерных франшиз.

"Справедливости ради, пятилетний или более длительный перерыв — довольно распространённое явление для сиквелов", — сказал Ганн, перечислив несколько примеров.

В июле этого года дату выхода фильма перенесли на февраль 2028 года.

Источники Deadline в понедельник сообщили, что пока неясно, приведёт ли последняя задержка к изменению даты выхода.

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы19.09.24, 05:56 • 165303 просмотра

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм
Роберт Паттинсон