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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 02:56  •  12520 просмотра

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Культовый персонаж DC Бэтмен получит 2790-ю звезду на Голливудской аллее славы 26 сентября. Звезда будет расположена рядом со звездами телевизионного «Бэтмена» Адама Уэста и соавтора персонажа Боба Кейна.

Культовый персонаж DC Бэтмен получит звезду на Голливудской аллее славы. Это будет 2790-я звезда на аллее славы. Об этом пишет  The Independent.

Детали

Официально культовый герой DC, который впервые дебютировал в комиксах в марте 1939 года, получит свою звезду 26 сентября. В целом роль Бэтмена сыграли 11 актеров. Однако пока неизвестно, будет ли там присутствовать кто-то из актеров, которые ранее играли этого персонажа.

«Фанаты со всего мира будут рады узнать, что Бэтмену будет посвящена звезда рядом со звездами телевизионного «Бэтмена» Адама Уэста и соавтора Бэтмена Боба Кейна

- заявила продюсер Голливудской аллеи славы Ана Мартинез.

Дополнение

Отмечается, что первым актером, кто получил роль Бэтмена стал Льюис Уилсон в 1943 году, затем - Роберт Лоури в 1949 году. Лишь в 1966 году персонаж вернулся на большой экран с Адамом Уэстом, что стало одной из самых смешных версий героя.

Впоследствии в 1989 году Майкл Китон воплотил Бэтмена в первой серьезной адаптации персонажа в чрезвычайно успешном фильме Тима Бертона.

В издании добавляют, что когда имя Бэтмена появится на Голливудской аллее славы, он присоединится к длинному списку вымышленных персонажей на аллее, среди которых Багз Банни, Годзилла, Симпсоны, Маппеты и Мики Маус.

Disney відмінив приквел "Зоряних воєн" "Аколіт"20 августа 2024, 12:07 • 107921 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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