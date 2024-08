Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Сериал "Аколит" (The Acolyte), приквел "Звездных войн", не вернется на второй сезон на Disney Plus, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Хотя сериал The Acolyte на Disney Plus представил несколько очень интересных новых персонажей и историю в каноне "Звездных войн", его история о темной стороне Силы не будет продолжена во втором сезоне", - говорится в сообщении.

Как указано, хотя финал первого сезона, казалось, настраивал сериал на большее количество эпизодов, Deadline сообщил, что Disney отменил The Acolyte.

Эта новость появилась через год после того, как генеральный директор Disney Боб Айгер сказал CNBC, что сдерживание расходов на крупнобюджетные проекты Marvel и "Звездных войн" может стать важной частью его плана восстановления финансового положения компании. "А учитывая, насколько дорогим было производство "Аколита", неудивительно, что его так скоро ждет конец", - замечает издание.

