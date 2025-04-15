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Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

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Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

Киев • УНН

 • 32234 просмотра

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась переживаниями о выкидыше в 2020 году и борьбе с послеродовой преэклампсией. Она обсудила это в новом подкасте.

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась болезненными переживаниями, связанными с выкидышем, который она пережила в 2020 году. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

У 43-летней герцогини Сассекской двое детей, пятилетний Арчи и трехлетняя Лилибет, от ее мужа принца Гарри. Ранее она открыто заявляла о выкидыше 2020 года, подробно описывая "острые спазмы", которые она перенесла, держа сына на руках, прежде чем осознала, что происходит.

Во втором эпизоде своего нового подкаста "Исповедь женщины-основательницы", который вышел 15 апреля, она эмоционально рассказала о том, как это повлияло на нее и ее семью.

Ее собеседницей стала юрист и политик Решма Сауджани, которая также поделилась собственным болезненным опытом выкидышей. 

"Я подниму этот вопрос, если ты не против об этом поговорить", - сказала она Сауджани.

"Я говорила о выкидыше, который мы пережили. И я думаю, что в каком-то параллельном смысле, когда вы должны научиться отстраниться от того, на что вы возлагали столько надежд и ожиданий, и быть в состоянии в определенный момент отпустить что-то, что вы планируете любить долгое время", - рассказала герцогиня.

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Сауджани поддержала ее мысли, сказав: "У меня такое ощущение, будто вы читаете мои дневники. Это действительно проникновенно, не думаю, что кто-то говорил это за меня, но это правда, потому что я столько лет пыталась забеременеть, у меня были выкидыши из-за аутоиммунных проблем, и у меня появилась эта страшная привычка, когда я приходила в кабинет врача, а он говорил: "У тебя нет сердцебиения".

Она продолжила: "И мне следовало бы просто пойти домой, лечь спать и свернуться калачиком рядом с мужем. Но я просто перевела дух, вышла на сцену и просто выступила. И часто я просто выступала перед этими детьми, которых я отчаянно хотела, и у меня это получалось очень хорошо, но это съедало меня изнутри".

Говоря о своей борьбе с послеродовой преэклампсией, Маркл сказала основательнице Bumble Уитни Вулф Херд: "У нас обеих был очень похожий опыт, хотя мы не знали друг друга в то время, с послеродовой преэклампсией, и у нас обеих была преэклампсия. Послеродовая преэклампсия". 

Напомним

Ранее УНН писал, что Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о своем опыте послеродовой преэклампсии - опасного осложнения, которое вызывает повышенное давление и может представлять угрозу жизни.

Алина Волянская

Алина Волянская

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