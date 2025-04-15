Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася болючими переживаннями, пов’язаними з викиднем, який вона пережила у 2020 році. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

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У 43-річної герцогині Сассекської двоє дітей, п'ятирічний Арчі та трирічна Лілібет, від її чоловіка принца Гаррі. Раніше вона відкрито заявляла про викидень 2020 року, докладно описуючи "гострі спазми", які вона перенесла, тримаючи сина на руках, перш ніж усвідомила, що відбувається.

У другому епізоді свого нового подкасту "Сповідь жінки-засновниці", який вийшов 15 квітня, вона емоційно розповіла про те, як це вплинуло на неї та її родину.

Її співрозмовницею стала юристка й політикиня Решма Сауджані, яка також поділилася власним болючим досвідом викиднів.

"Я підніму це питання, якщо ти не проти про це поговорити", - сказала вона Сауджані.

"Я говорила про викидень, який ми пережили. І я думаю, що в якомусь паралельному сенсі, коли ви маєте навчитися відсторонитися від того, на що ви покладали стільки надій і сподівань, і бути в змозі в певний момент відпустити щось, що ви плануєте любити довгий час",-розповіла герцогиня.

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Сауджані підтримала її думки, сказавши: "У мене таке відчуття, ніби ви читаєте мої щоденники. Це справді проникливо, не думаю, що хтось казав це за мене, але це правда, бо я стільки років намагалася завагітніти, у мене були викидні через аутоімунні проблеми, і в мене з'явилася ця страшна звичка, коли я приходила до кабінету лікаря, а він казав: "У тебе немає серцебиття".

Вона продовжила: "І мені слід було б просто піти додому, лягти спати і згорнутися калачиком поруч із чоловіком. Але я просто перевела дух, вийшла на сцену і просто виступила. І часто я просто виступала перед цими дітьми, яких я відчайдушно хотіла, і в мене це виходило дуже добре, але це з'їдало мене зсередини".

Говорячи про свою боротьбу з післяпологовою прееклампсією, Маркл сказала засновниці Bumble Вітні Вулф Герд: "У нас обох був дуже схожий досвід, хоча ми не знали одна одну на той час, з післяпологовою прееклампсією, і у нас обох була прееклампсія. Післяпологова прееклампсія".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла про свій досвід післяпологової прееклампсії - небезпечного ускладнення, яке викликає підвищений тиск і може становити загрозу життю.