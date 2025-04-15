Офіційно презентовано факели зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Факели виготовлені з перероблених матеріалів та працюють на біопаливі.
Влада Домініканської Республіки повідомила про 231 загиблого внаслідок обвалу даху нічного клубу Jet Set. Серед жертв є іноземці, уряд проводить розслідування.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
Під час візиту Чарльза III до Італії, прем'єр-міністр Мелоні подарувала йому та королеві Каміллі персоналізовані банки Nutella. На банках були їх імена, надруковані золотими літерами.
В італійських підручниках з географії для 7 класу виявили карти, де Крим позначено як російську територію. Також подається неправдива історія про війну на Донбасі.
ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.
Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.
Український форвард римської "Роми" Артем Довбик визнаний найкращим гравцем місяця в італійській Серії А. У березні він забив три вирішальні голи у чотирьох матчах.
Prada уклала угоду про купівлю Versace у Capri Holdings за 1,375 млрд доларів. Угода об'єднує два великих італійських модних будинки та зміцнить позиції Італії в індустрії розкоші.
З квітня вхід до музеїв та археологічних пам’яток Греції подорожчає, квиток в Акрополь коштуватиме 30 євро. Безкоштовний вхід для громадян ЄС віком до 25 років залишається.
Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.
Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд. Товарообіг склав $28,4 млрд, імпорт – $18,5 млрд, експорт – $9,9 млрд.
У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.
Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію з продажу квитків та шістьох туроператорів на €20 млн за накопичення квитків у Колізей. Це обмежувало доступ туристів до амфітеатру.
Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Екс-форвард "Роми" Франческо Тотті прибув до москви для участі в церемонії "Рейтинг букмекерів". Візит викликав критику через війну росії проти України.
Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.
За словами Алекса Янгера, Дональд Трамп, володимир путін і Сі Цзіньпін ділять світ, і Британії слід переозброїтися. США підривають довіру, призначаючи недосвідчених керівників в розвідку.
За словами Андрія Коваленка, росія прагне зруйнувати ЄС, щоб залучити країни до своєї зони впливу. Італія, з її проросійськими настроями, може потрапити під вплив рф, що буде гірше, ніж за часів Муссоліні.
Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.
Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.
Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.
Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.
У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.