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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25767 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155011 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138317 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134169 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134275 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196196 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77551 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164629 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116904 перегляди

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Спорт • 09:58 • 1270 перегляди

У Домінікані кількість жертв обвалу в нічному клубі зросла до 231 особи

Влада Домініканської Республіки повідомила про 231 загиблого внаслідок обвалу даху нічного клубу Jet Set. Серед жертв є іноземці, уряд проводить розслідування.

Новини Світу • 15 квітня, 02:44 • 3226 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5620 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

Під час візиту Чарльза III до Італії, прем'єр-міністр Мелоні подарувала йому та королеві Каміллі персоналізовані банки Nutella. На банках були їх імена, надруковані золотими літерами.

Новини Світу • 12 квітня, 13:05 • 65399 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

В італійських підручниках з географії для 7 класу виявили карти, де Крим позначено як російську територію. Також подається неправдива історія про війну на Донбасі.

Суспільство • 12 квітня, 12:17 • 29213 перегляди

Європейське космічне агентство зафіксувало пробудження великої чорної діри

ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.

Новини Світу • 11 квітня, 16:25 • 12461 перегляди

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

Новини Світу • 11 квітня, 13:28 • 10761 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.

Суспільство • 10 квітня, 20:01 • 16192 перегляди

Форвард збірної України Довбик став гравцем місяця Серії А

Український форвард римської "Роми" Артем Довбик визнаний найкращим гравцем місяця в італійській Серії А. У березні він забив три вирішальні голи у чотирьох матчах.

Спорт • 10 квітня, 14:14 • 9938 перегляди

Prada купує конкурента у сфері моди Versace

Prada уклала угоду про купівлю Versace у Capri Holdings за 1,375 млрд доларів. Угода об'єднує два великих італійських модних будинки та зміцнить позиції Італії в індустрії розкоші.

Економіка • 10 квітня, 14:06 • 9031 перегляди

На утримання пам’ятників потрібні гроші: відвідування стародавніх місць Греції дорожчає до 30 євро

З квітня вхід до музеїв та археологічних пам’яток Греції подорожчає, квиток в Акрополь коштуватиме 30 євро. Безкоштовний вхід для громадян ЄС віком до 25 років залишається.

Новини Світу • 10 квітня, 12:06 • 6078 перегляди

Британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Папою Франциском

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.

Новини Світу • 10 квітня, 00:47 • 10152 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

Під час візиту до Італії королеві Каміллі подарували піцу "Маргарита" на честь 20-ї річниці її весілля з королем Чарльзом. Король Чарльз виступив в італійському парламенті.

Новини Світу • 9 квітня, 15:16 • 51140 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8529 перегляди

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $8,6 млрд

За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд. Товарообіг склав $28,4 млрд, імпорт – $18,5 млрд, експорт – $9,9 млрд.

Економіка • 9 квітня, 09:42 • 10331 перегляди

Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери

У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.

Економіка • 9 квітня, 09:25 • 6170 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10300 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.

Новини Світу • 9 квітня, 04:03 • 4063 перегляди

Італійських туроператорів оштрафували майже на 20 млн євро за накопичення квитків у Колізей - Reuters

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію з продажу квитків та шістьох туроператорів на €20 млн за накопичення квитків у Колізей. Це обмежувало доступ туристів до амфітеатру.

Новини Світу • 8 квітня, 14:21 • 8789 перегляди

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії напередодні державного візиту короля Чарльза III до Італії

Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.

Новини Світу • 8 квітня, 09:47 • 10227 перегляди

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов "золото" на Кубку Європи у Хорватії

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

Спорт • 8 квітня, 08:41 • 10231 перегляди

“Спустив штани перед рублем”: Тотті таки прибув до москви та нарвався на критику

Екс-форвард "Роми" Франческо Тотті прибув до москви для участі в церемонії "Рейтинг букмекерів". Візит викликав критику через війну росії проти України.

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Навчання Китаю навколо Тайваню: країни G7 виступили зі спільною заявою

Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.

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Трамп, путін та Сі ділять світ на сфери впливу - колишній глава MI6

За словами Алекса Янгера, Дональд Трамп, володимир путін і Сі Цзіньпін ділять світ, і Британії слід переозброїтися. США підривають довіру, призначаючи недосвідчених керівників в розвідку.

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кремль намагається руйнувати ЄС для дрейфу частини країн у власну зону впливу - керівник ЦПД

За словами Андрія Коваленка, росія прагне зруйнувати ЄС, щоб залучити країни до своєї зони впливу. Італія, з її проросійськими настроями, може потрапити під вплив рф, що буде гірше, ніж за часів Муссоліні.

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Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.

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Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.

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Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.

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Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.

Війна • 2 квітня, 15:37 • 24256 перегляди

Пожежа у Римі: згоріло 17 електромобілів Tesla

У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.

Новини Світу • 31 березня, 21:07 • 8957 перегляди