кремль намагається руйнувати ЄС для дрейфу частини країн у власну зону впливу - керівник ЦПД

За словами Андрія Коваленка, росія прагне зруйнувати ЄС, щоб залучити країни до своєї зони впливу. Італія, з її проросійськими настроями, може потрапити під вплив рф, що буде гірше, ніж за часів Муссоліні.