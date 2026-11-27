Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні висловила обурення президенту України Володимиру Зеленському через удари по російських суднах біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не попередив союзників. Інцидент призвів до погіршення відносин між Києвом та Римом, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Під час телефонної розмови 27 листопада Мелоні різко розкритикувала дії української сторони. За словами джерела, обізнаного з перебігом розмови, атаки на російський військовий корабель та вантажне судно минулими вихідними викликали серйозне невдоволення італійської прем'єрки.

В офісі Мелоні заявили, що українська операція "порушила суверенітет Лівії та ризикує поширити конфлікт на Середземномор'я".

Як зазначає Bloomberg, ситуація створює для Мелоні політичні ризики напередодні виборів 2027 року, зважаючи на географічну близькість Італії до Лівії та позиції окремих представників її урядової коаліції.

За інформацією офісу італійської прем'єрки, Зеленський підтвердив, що операцію провели без попереднього узгодження з партнерами.

Президент України висловив розуміння занепокоєння італійської сторони та пообіцяв забезпечити повноцінний обмін інформацією, а також прямий і постійний зв'язок.

Водночас Мелоні завершила розмову категоричною заявою щодо неприпустимості подібних дій.

Рим не може погодитися з діями, які ставлять під загрозу італійську чи регіональну безпеку