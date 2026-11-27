Мелоні обурена Зеленським через удари України по російських суднах біля Лівії без попередження Італії – Bloomberg
Київ • УНН
Мелоні заявила, що удари України по російських суднах біля Лівії порушили суверенітет країни. Зеленський пообіцяв посилити координацію з Римом.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні висловила обурення президенту України Володимиру Зеленському через удари по російських суднах біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не попередив союзників. Інцидент призвів до погіршення відносин між Києвом та Римом, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Під час телефонної розмови 27 листопада Мелоні різко розкритикувала дії української сторони. За словами джерела, обізнаного з перебігом розмови, атаки на російський військовий корабель та вантажне судно минулими вихідними викликали серйозне невдоволення італійської прем'єрки.
В офісі Мелоні заявили, що українська операція "порушила суверенітет Лівії та ризикує поширити конфлікт на Середземномор'я".
Як зазначає Bloomberg, ситуація створює для Мелоні політичні ризики напередодні виборів 2027 року, зважаючи на географічну близькість Італії до Лівії та позиції окремих представників її урядової коаліції.
Зеленський пообіцяв покращити координацію з Італією
За інформацією офісу італійської прем'єрки, Зеленський підтвердив, що операцію провели без попереднього узгодження з партнерами.
Президент України висловив розуміння занепокоєння італійської сторони та пообіцяв забезпечити повноцінний обмін інформацією, а також прямий і постійний зв'язок.
Водночас Мелоні завершила розмову категоричною заявою щодо неприпустимості подібних дій.
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Україна провела операцію в Лівії без координації з Європою - Зеленський після розмови із Мелоні27.11.26, 21:07 • 16028 переглядiв