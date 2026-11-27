російський депутат поскаржився, що українці зайняли його квартиру в Іспанії, а він уже 3 роки платить за них комуналку
Київ • УНН
костянтин затулін стверджує, що українці самовільно заселилися в його квартиру в Торрев'єсі у 2023 році. Він досі платить за комунальні послуги.
Депутат держдуми рф костянтин затулін поскаржився, що громадяни України вже 3 роки проживають у його квартирі на середземноморському узбережжі Іспанії, а місцева влада нібито не вживає заходів для їхнього виселення. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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За словами російського депутата, квартиру площею близько 90 кв. м у курортному місті Торрев'єха він придбав у 1997 році в іпотеку, яку виплачував близько 10 років.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну затулін потрапив під санкції ЄС, втративши можливість розпоряджатися європейською нерухомістю та відвідувати країни Шенгенської зони.
Депутат стверджує, що у 2023 році до його квартири самовільно заселилися українці, які проживають там досі.
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Минуло вже 3 роки, а іспанська влада вдає, що ніяк не може їх виселити
За його словами, він змушений оплачувати електроенергію, воду та інші комунальні послуги, оскільки іспанська влада вважає їх відключення негуманним. Депутат навіть закликав посла Іспанії в росії пояснити ситуацію.
Примітно, що 18 листопада держдума рф відхилила законопроєкт, який передбачав заборону російським чиновникам і депутатам володіти нерухомістю за кордоном. Ініціатива не отримала підтримки парламентської більшості.
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