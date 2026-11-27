Депутат держдуми рф костянтин затулін поскаржився, що громадяни України вже 3 роки проживають у його квартирі на середземноморському узбережжі Іспанії, а місцева влада нібито не вживає заходів для їхнього виселення. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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За словами російського депутата, квартиру площею близько 90 кв. м у курортному місті Торрев'єха він придбав у 1997 році в іпотеку, яку виплачував близько 10 років.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну затулін потрапив під санкції ЄС, втративши можливість розпоряджатися європейською нерухомістю та відвідувати країни Шенгенської зони.

Депутат стверджує, що у 2023 році до його квартири самовільно заселилися українці, які проживають там досі.

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Минуло вже 3 роки, а іспанська влада вдає, що ніяк не може їх виселити – поскаржився затулін.

За його словами, він змушений оплачувати електроенергію, воду та інші комунальні послуги, оскільки іспанська влада вважає їх відключення негуманним. Депутат навіть закликав посла Іспанії в росії пояснити ситуацію.

Примітно, що 18 листопада держдума рф відхилила законопроєкт, який передбачав заборону російським чиновникам і депутатам володіти нерухомістю за кордоном. Ініціатива не отримала підтримки парламентської більшості.

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