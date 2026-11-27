Представник російського диктатора кирило дмитрієв заявив, що обговорює деталі мирної угоди з Україною за допомогою ШІ. Про це він розповів у рамках міжнародної конференції "Сбера" зі штучного інтелекту AI Journey 2026, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Можна поставити таке запитання: „А як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще більш аргументовано відображала ті заклопотаності, які є у росії та вирішувала їх?" Справді, це дуже важливий інструмент