Представник путіна заявив, що обговорює деталі мирної угоди з Україною за допомогою ШІ
Київ • УНН
кирило дмитрієв заявив, що використовує ШІ для опрацювання деталей угоди з урахуванням позиції росії. Моделі він не назвав.
Представник російського диктатора кирило дмитрієв заявив, що обговорює деталі мирної угоди з Україною за допомогою ШІ. Про це він розповів у рамках міжнародної конференції "Сбера" зі штучного інтелекту AI Journey 2026, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Можна поставити таке запитання: „А як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще більш аргументовано відображала ті заклопотаності, які є у росії та вирішувала їх?" Справді, це дуже важливий інструмент
Разом з тим дмитрієв не став уточнювати, якими саме моделями він користується, але похвалив вітчизняні розробки у цій сфері.
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