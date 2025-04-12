У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж

У Миколаєві зафіксовано вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "прильот" був туди ж.