Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Вночі Миколаїв був атакований безпілотниками, що призвело до поранень серед місцевих жителів. Двох постраждалих госпіталізували, іншим допомогу надали на місці події.
Вночі 10 квітня Миколаїв був атакований російськими безпілотниками, що спричинило дві пожежі в місті. На місці події працюють відповідні служби.
Внаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв виникло три пожежі у житлових будинках. Двох людей госпіталізовано, одній надали допомогу на місці.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім задекларував понад 1,7 млн грн зарплати за рік, Mercedes-Benz за 149 тис. доларів, декілька квартир та значні заощадження у готівці.
Окупанти атакували дронами типу "Шахед" місто Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок влучання виникла пожежа на складському об'єкті, але, на щастя, ніхто не постраждав.
ВАКС затвердив угоду з колишньою депутаткою Іриною Кормишкіною та її чоловіком. Їй призначено умовний термін, штраф 68 тис. грн та зобов'язання сплатити 20 млн грн до бюджету і 2 млн грн на ЗСУ.
ВАКС на два місяці продовжив процесуальні обов'язки для нардепки Ірини Кормишкіної, підозрюваної у незаконному збагаченні. Їй інкримінують придбання активів на суму, що перевищує офіційні доходи на понад 20 млн грн.
Внаслідок ракетного та дронового обстрілу Миколаєва постраждало 7 осіб, дві жінки загинули, одна з них була вагітна. Ситуація контрольована, наслідки атаки ліквідовують.
Російські війська тричі атакували дронами FPV селище Дмитрівка на Миколаївщині, внаслідок чого загинув 43-річний чоловік. Під час прибуття поліції на місце події, ворог обстріляв правоохоронців, знищивши їхнє службове авто.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву, підозрювану у незаконному збагаченні. Він пояснив це її співпрацею зі слідством та тим, що вона не переховується.
ВАКС застосував особисту поруку до нардепки Ірини Аллахвердієвої, підозрюваної у незаконному збагаченні. Поручителями визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма, на підозрювану накладено ряд обов'язків.
Ворожі сили атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Зафіксовано 4 атаки на Куцурубську громаду, удар по Очакову та обстріл акваторії Очаківської громади.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.
Окупанти атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Завдяки оперативним діям місцевих служб та ППО, жертв і постраждалих немає, знищено 3 ворожі БпЛА.
Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Вночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок атаки відбулося знеструмлення, але більшість споживачів вже відновлено, постраждалих немає.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відключення електроенергії в регіоні через аварію. Ремонтні роботи триватимуть кілька годин, якщо не виникнуть додаткові проблеми.
На Миколаївщині відбулися кілька ворожих атак, включаючи удари дронів та ракет. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.
Вночі Миколаїв зазнав ракетного удару С-300, внаслідок якого загинула жінка та постраждали 16 осіб. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та автомобілі.
Серія вибухів у Миколаєві призвела до загибелі однієї людини та поранення 11 осіб, серед яких є важкопоранені. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про інцидент, Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
російські війська атакували Миколаївську область дронами "шахед". Внаслідок влучання одного з БПЛА виникла пожежа на території фермерського господарства.
У Миколаєві зафіксовано вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "прильот" був туди ж.
Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.
У Куцурубській громаді Миколаївського району зафіксовано атаку ворожого дрона типу FPV. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок нападу ніхто не постраждав.
У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". За інформацією, обстрілів території області не було.
Увечері 4 жовтня армія рф атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві, ймовірно крилатими ракетами Х-59/Х-69. Постраждалих немає. Вдень відбувся артобстріл Галицинівської громади.
Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області. FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, а Очаків зазнав артилерійських обстрілів. На щастя, постраждалих немає.