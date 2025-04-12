Віталій Кім

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24151 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149960 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135402 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131945 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132601 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195279 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77341 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164455 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Негода паралізувала рух транспорту на Миколаївщині: режим обмеження триває

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

Суспільство • 12 квітня, 01:08 • 3612 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3266 перегляди

Унаслідок атаки БпЛА в Миколаєві є поранені: двох людей госпіталізували

Вночі Миколаїв був атакований безпілотниками, що призвело до поранень серед місцевих жителів. Двох постраждалих госпіталізували, іншим допомогу надали на місці події.

Війна • 10 квітня, 01:26 • 10659 перегляди

росія атакувала Миколаїв: міська влада повідомила про пожежі

Вночі 10 квітня Миколаїв був атакований російськими безпілотниками, що спричинило дві пожежі в місті. На місці події працюють відповідні служби.

Війна • 10 квітня, 00:36 • 10644 перегляди

У Миколаєві через атаку "шахедів" виникли пожежі, є поранені

Внаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв виникло три пожежі у житлових будинках. Двох людей госпіталізовано, одній надали допомогу на місці.

Війна • 5 квітня, 21:29 • 7254 перегляди

Кім задекларував чотири квартири в Миколаєві та понад 1,7 мільйона заробітньої плати 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім задекларував понад 1,7 млн грн зарплати за рік, Mercedes-Benz за 149 тис. доларів, декілька квартир та значні заощадження у готівці.

Політика • 31 березня, 12:16 • 44962 перегляди

рф атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе: зайнялася пожежа

Окупанти атакували дронами типу "Шахед" місто Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок влучання виникла пожежа на складському об'єкті, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Суспільство • 28 березня, 00:34 • 20753 перегляди

ВАКС затвердив угоду з ексдепутаткою Кормишкіною: 5 років замінили на умовний термін

ВАКС затвердив угоду з колишньою депутаткою Іриною Кормишкіною та її чоловіком. Їй призначено умовний термін, штраф 68 тис. грн та зобов'язання сплатити 20 млн грн до бюджету і 2 млн грн на ЗСУ.

Політика • 21 березня, 11:57 • 12745 перегляди

Суд ще на два місяці продовжив обов'язки нардепці Кормишкіній, підозрюваній у незаконному збагаченні

ВАКС на два місяці продовжив процесуальні обов'язки для нардепки Ірини Кормишкіної, підозрюваної у незаконному збагаченні. Їй інкримінують придбання активів на суму, що перевищує офіційні доходи на понад 20 млн грн.

Кримінал та НП • 19 грудня, 10:00 • 14823 перегляди

У Миколаєві кількість постраждалих зросла до 7, дві жінки загинули - Кім

Внаслідок ракетного та дронового обстрілу Миколаєва постраждало 7 осіб, дві жінки загинули, одна з них була вагітна. Ситуація контрольована, наслідки атаки ліквідовують.

Суспільство • 17 листопада, 13:48 • 33394 перегляди

росіяни атакували дронами Миколаївщину: є загиблий та знищене авто поліції

Російські війська тричі атакували дронами FPV селище Дмитрівка на Миколаївщині, внаслідок чого загинув 43-річний чоловік. Під час прибуття поліції на місце події, ворог обстріляв правоохоронців, знищивши їхнє службове авто.

Війна • 27 жовтня, 13:07 • 51761 перегляди

Кім розповів, чому взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву, підозрювану у незаконному збагаченні. Він пояснив це її співпрацею зі слідством та тим, що вона не переховується.

Політика • 24 жовтня, 07:40 • 17895 перегляди

Поручителі Кім та Арахамія: суд відпустив народну депутатку Аллахвердієву на поруки

ВАКС застосував особисту поруку до нардепки Ірини Аллахвердієвої, підозрюваної у незаконному збагаченні. Поручителями визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма, на підозрювану накладено ряд обов'язків.

Політика • 23 жовтня, 14:43 • 29469 перегляди

Миколаївщина під обстрілами: атаки дронами та артилерією, жертв немає

Ворожі сили атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Зафіксовано 4 атаки на Куцурубську громаду, удар по Очакову та обстріл акваторії Очаківської громади.

Суспільство • 22 жовтня, 04:37 • 92347 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: 4 постраждалих, пошкоджено будівлі

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.

Суспільство • 21 жовтня, 05:01 • 39531 перегляди

Миколаївщина зазнала обстрілів: атаки дронів та артилерії відбито

Окупанти атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Завдяки оперативним діям місцевих служб та ППО, жертв і постраждалих немає, знищено 3 ворожі БпЛА.

Суспільство • 21 жовтня, 04:41 • 39664 перегляди

Обстріл Миколаївщини: знищено ворожий безпілотник, постраждалих немає

Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Суспільство • 20 жовтня, 05:20 • 46197 перегляди

росіяни атакували енергоінфраструктуру на Миколаївщині: є знеструмлення

Вночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок атаки відбулося знеструмлення, але більшість споживачів вже відновлено, постраждалих немає.

Суспільство • 17 жовтня, 04:41 • 17418 перегляди

На Миколаївщині знеструмлення через аварію, відновлення очікується за кілька годин - ОВА

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відключення електроенергії в регіоні через аварію. Ремонтні роботи триватимуть кілька годин, якщо не виникнуть додаткові проблеми.

Суспільство • 16 жовтня, 07:15 • 12676 перегляди

Миколаївщина зазнала ворожих атак: пошкоджено будинки

На Миколаївщині відбулися кілька ворожих атак, включаючи удари дронів та ракет. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.

Суспільство • 16 жовтня, 04:29 • 17328 перегляди

Ракетна атака ворога на Миколаїв: кількість поранених зросла до 23

Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.

Війна • 15 жовтня, 07:48 • 14559 перегляди

Миколаїв під обстрілом: внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 16, одна жінка загинула

Вночі Миколаїв зазнав ракетного удару С-300, внаслідок якого загинула жінка та постраждали 16 осіб. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та автомобілі.

Суспільство • 15 жовтня, 04:29 • 48461 перегляди

У Миколаєві внаслідок вибухів загинула 1 людина, 11 постраждали

Серія вибухів у Миколаєві призвела до загибелі однієї людини та поранення 11 осіб, серед яких є важкопоранені. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про інцидент, Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

Суспільство • 15 жовтня, 01:08 • 106591 перегляди

У Миколаївській області через влучання дрона загорілося фермерське господарство

російські війська атакували Миколаївську область дронами "шахед". Внаслідок влучання одного з БПЛА виникла пожежа на території фермерського господарства.

Суспільство • 12 жовтня, 05:03 • 35391 перегляди

У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж

У Миколаєві зафіксовано вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "прильот" був туди ж.

Війна • 10 жовтня, 09:14 • 13697 перегляди

ППО Миколаївщини знищила 4 дрони, ворог атакував інфраструктуру

Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.

Суспільство • 10 жовтня, 05:01 • 27000 перегляди

Ворог атакував Миколаївщину дроном FPV: постраждалих немає

У Куцурубській громаді Миколаївського району зафіксовано атаку ворожого дрона типу FPV. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Суспільство • 9 жовтня, 04:30 • 35967 перегляди

На Миколаївщині збито три безпілотники "Shahed"

У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". За інформацією, обстрілів території області не було.

Війна • 8 жовтня, 04:32 • 16501 перегляди

росіяни у Миколаєві атакували інфраструктурний обʼєкт - ОВА

Увечері 4 жовтня армія рф атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві, ймовірно крилатими ракетами Х-59/Х-69. Постраждалих немає. Вдень відбувся артобстріл Галицинівської громади.

Суспільство • 5 жовтня, 05:09 • 32057 перегляди

Ворог атакував Миколаївщину: удари по Куцурубській громаді та Очакову

Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області. FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, а Очаків зазнав артилерійських обстрілів. На щастя, постраждалих немає.

Суспільство • 4 жовтня, 04:38 • 42172 перегляди