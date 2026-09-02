У Бюджет-2027 планують закласти 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів - Корецький

Уряд планує на 2027 рік закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

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Корецький наголосив, що підтримка ветеранів є одним із ключових завдань держави. Під час засідання Координаційної ради за участю керівника Офісу Президента Кирила Буданова, представників Міністерства у справах ветеранів, урядовців та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини визначили першочергові кроки.

На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона - заявив прем'єр.

За підсумками наради Корецький доручив міністру Віталію Кіму прискорити роботу з парламентом щодо схвалення Кодексу про Захисників і Захисниць державності. Також опрацювати питання житлової програми для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб і розширити доступ до медичної допомоги, реабілітації та протезування.

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