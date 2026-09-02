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У Бюджет-2027 планують закласти 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів - Корецький

Київ • УНН

 • 918 перегляди

У бюджеті-2027 планують передбачити 18,5 млрд грн для понад 1,5 млн ветеранів. Уряд також готує житлові, медичні та реабілітаційні програми.

У Бюджет-2027 планують закласти 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів - Корецький

Уряд планує на 2027 рік закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Корецький наголосив, що підтримка ветеранів є одним із ключових завдань держави. Під час засідання Координаційної ради за участю керівника Офісу Президента Кирила Буданова, представників Міністерства у справах ветеранів, урядовців та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини визначили першочергові кроки.

На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона 

- заявив прем'єр.

За підсумками наради Корецький доручив міністру Віталію Кіму прискорити роботу з парламентом щодо схвалення Кодексу про Захисників і Захисниць державності. Також опрацювати питання житлової програми для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб і розширити доступ до медичної допомоги, реабілітації та протезування.

Електронне посвідчення ветерана в Дії отримав 1 мільйон українських захисників04.08.26, 18:25 • 3321 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Верховна Рада України
Віталій Кім
Кирило Буданов