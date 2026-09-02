В бюджет-2027 планируют заложить 18,5 млрд гривен на поддержку ветеранов — Корецкий

Правительство планирует заложить в бюджет на 2027 год около 18,5 миллиарда гривен на поддержку ветеранов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

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Корецкий подчеркнул, что поддержка ветеранов является одной из ключевых задач государства. Во время заседания Координационного совета с участием руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, представителей Министерства по делам ветеранов, чиновников и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека были определены первоочередные шаги.

На 2027 год планируем заложить в бюджет около 18,5 миллиарда гривен на поддержку ветеранов, которых сегодня в Украине более 1,5 миллиона - заявил премьер-министр.

По итогам совещания Корецкий поручил министру Виталию Киму ускорить работу с парламентом по вопросу одобрения Кодекса о защитниках и защитницах государственности. Также проработать вопрос жилищной программы для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц и расширить доступ к медицинской помощи, реабилитации и протезированию.

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