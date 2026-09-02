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В бюджет-2027 планируют заложить 18,5 млрд гривен на поддержку ветеранов — Корецкий

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В бюджете-2027 планируют предусмотреть 18,5 млрд грн для более 1,5 млн ветеранов. Правительство также готовит жилищные, медицинские и реабилитационные программы.

В бюджет-2027 планируют заложить 18,5 млрд гривен на поддержку ветеранов — Корецкий

Правительство планирует заложить в бюджет на 2027 год около 18,5 миллиарда гривен на поддержку ветеранов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Корецкий подчеркнул, что поддержка ветеранов является одной из ключевых задач государства. Во время заседания Координационного совета с участием руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, представителей Министерства по делам ветеранов, чиновников и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека были определены первоочередные шаги.

На 2027 год планируем заложить в бюджет около 18,5 миллиарда гривен на поддержку ветеранов, которых сегодня в Украине более 1,5 миллиона 

- заявил премьер-министр.

По итогам совещания Корецкий поручил министру Виталию Киму ускорить работу с парламентом по вопросу одобрения Кодекса о защитниках и защитницах государственности. Также проработать вопрос жилищной программы для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц и расширить доступ к медицинской помощи, реабилитации и протезированию.

Электронное удостоверение ветерана в "Дії" получил 1 миллион украинских защитников04.08.26, 18:25 • 3321 просмотр

Антонина Туманова

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