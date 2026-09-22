Силы обороны поразили два российских НПЗ - Генштаб раскрыл результат

Генеральный штаб ВСУ 22 сентября подтвердил поражение российских "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевского НПЗ, пишет УНН.

Детали

"Вчера и в ночь на 22 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили два важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли рф", — говорится в сообщении.

В Уфе, Республика Башкортостан, рф, поражён нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ", зафиксирован пожар на территории предприятия. Также в Самаре Самарской области рф поражён Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, зафиксирован пожар на территории предприятия — сообщили в Генштабе.

Мощность переработки "Башнефть-УНПЗ" составляет около 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку нефти и производит бензины, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы, серу и другую нефтепродукцию.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы рф, входящее в структуру ПАО "НК "роснефть". Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензины, дизельное топливо, мазут и более 30 видов другой нефтепродукции.

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Продукция обоих НПЗ, как отмечается, используется для обеспечения потребностей армии рф.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается", — подчеркнули в Генштабе.

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