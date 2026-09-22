Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые
Киев • УНН
В Днепре, Кривом Роге и Павлограде атакованы промышленные предприятия. В Днепре ранены как минимум три человека, возникли пожары.
Российские войска ночью атаковали промышленные предприятия сразу в трех городах Днепропетровской области — Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В Днепре ранения получили по меньшей мере 3 человека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
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По его словам, медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
В результате ударов по промышленным предприятиям возникли пожары. Информацию о возможных пострадавших в Кривом Роге и Павлограде уточняют.
Ганжа подчеркнул, что угроза для области сохраняется, и призвал жителей оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.є=
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