Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые

Российские войска ночью атаковали промышленные предприятия сразу в трех городах Днепропетровской области — Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В Днепре ранения получили по меньшей мере 3 человека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

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По его словам, медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

В результате ударов по промышленным предприятиям возникли пожары. Информацию о возможных пострадавших в Кривом Роге и Павлограде уточняют.

Ганжа подчеркнул, что угроза для области сохраняется, и призвал жителей оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.є=

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