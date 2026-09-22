Сибига призвал привлечь к ответственности режим Лукашенко за соучастие в войне против Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить давление на режим александра лукашенко, который продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. Об этом сообщили в МИД Украины по итогам мероприятия на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет УНН.

Детали

Сибига подчеркнул, что минск остается ключевым союзником москвы, а белорусская территория, военная инфраструктура и ресурсы используются для поддержки российской военной машины.

Давление на режимы в москве и минске будет эффективным лишь тогда, когда оно не будет иметь никаких исключений и компромиссов. российские ракеты не делают исключений, когда убивают гражданских в Украине. Поэтому не может быть исключений и в давлении на них — ни для российских олигархов, ни для белорусских ресурсов – заявил министр.

В МИД призвали привлечь лукашенко к ответственности

По словам Сибиги, беларусь поставляет компоненты и материалы для российской военной машины, углубляет военную интеграцию с москвой, а ее нефтеперерабатывающие заводы приобретают все большее значение для обеспечения россии топливом.

Режим в минске неотделим от режима в москве. Он не обладает субъектностью. Поэтому в нашей политике в отношении режима лукашенко не должно быть никаких иллюзий или попыток выдавать желаемое за действительное – подчеркнул Сибига.

Глава МИД также заявил о необходимости привлечения лукашенко и высокопоставленных чиновников его режима к ответственности за соучастие в российской агрессии.

беларусь является соучастницей агрессивной войны россии против Украины. Мы предприняли все необходимые юридические шаги, чтобы обеспечить надлежащее привлечение к ответственности. лукашенко и высокопоставленные чиновники его режима должны предстать перед правосудием в Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины так же, как путин и его чиновники – отметил министр.

В то же время Сибига подчеркнул, что Украина различает режим лукашенко и белорусский народ. Он сообщил об усилении диалога со Светланой Тихановской и белорусскими демократическими силами.