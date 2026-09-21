"Это будет не лучший день в моей жизни" — Зеленский о встрече с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российским диктатором владимиром путиным будет не лучшим днем в его жизни, отметив, что сделает это ради мира. Об этом Зеленский заявил в интервью CBC News, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, как Зеленский относится к тому, чтобы сесть напротив путина и говорить о завершении войны, Президент ответил: "Это будет не лучший день в моей жизни. Но я сделаю это ради приближения мира. Лучше посидеть с семьей. Это стопроцентно".

Он добавил, что путин — враг, и он хочет полностью оккупировать Украину.

"Я знаю, что этот человек хочет полностью нас оккупировать и сделает это, если мы не будем такими сильными и если мир будет связан или если у меня не будет гарантий безопасности. Что такое гарантии безопасности? Я не должен бояться, что завтра он нас оккупирует, потому что он не изменит своей цели. Никогда. Он не изменит своей цели", — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данные разведок свидетельствуют о том, что российский диктатор владимир путин стремится к продолжению войны.