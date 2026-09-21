“Це буде не найкращий день у моєму житті” - Зеленський про зустріч з путіним
Київ • УНН
Зеленський назвав зустріч із путіним не найкращим днем, але готовий до неї заради миру. Він заявив, що росія прагне окупувати Україну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що двостороння зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде не найкращим днем у його житті, зазначивши, що зробить це заради миру. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBC News, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, як Зеленський ставиться до того, щоб сісти напроти путіна і розмовляти щодо завершення війни, Президент відповів: "Це буде не найкращий день у моєму житті. Але я зроблю це заради наближення миру. Краще посидіти з родиною. Це стовідсотково".
Він додав, що путін - ворог, і він хоче повністю окупувати Україну.
"Я знаю, що ця людина хоче повністю нас окупувати і зробить це, якщо ми не будемо такими сильними і якщо світ буде зв’язаний, або якщо я не матиму гарантій безпеки. Що таке гарантії безпеки? Я не маю боятися, що завтра він нас окупує, бо він не змінить своєї мети. Ніколи. Він не змінить своєї мети", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що свідчення розвідок кажуть, що російський диктатор володимир путін прагне продовження війни.