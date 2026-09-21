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“Це буде не найкращий день у моєму житті” - Зеленський про зустріч з путіним

Київ • УНН

 • 3480 перегляди

Зеленський назвав зустріч із путіним не найкращим днем, але готовий до неї заради миру. Він заявив, що росія прагне окупувати Україну.

“Це буде не найкращий день у моєму житті” - Зеленський про зустріч з путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двостороння зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде не найкращим днем у його житті, зазначивши, що зробить це заради миру. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBC News, передає УНН

Деталі 

Відповідаючи на питання, як Зеленський ставиться до того, щоб сісти напроти путіна і розмовляти щодо завершення війни, Президент відповів: "Це буде не найкращий день у моєму житті. Але я зроблю це заради наближення миру. Краще посидіти з родиною. Це стовідсотково". 

Він додав, що путін - ворог, і він хоче повністю окупувати Україну. 

"Я знаю, що ця людина хоче повністю нас окупувати і зробить це, якщо ми не будемо такими сильними і якщо світ буде зв’язаний, або якщо я не матиму гарантій безпеки. Що таке гарантії безпеки? Я не маю боятися, що завтра він нас окупує, бо він не змінить своєї мети. Ніколи. Він не змінить своєї мети", - додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що свідчення розвідок кажуть, що російський диктатор володимир путін прагне продовження війни. 

Павло Башинський

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