“Це буде не найкращий день у моєму житті” - Зеленський про зустріч з путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двостороння зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде не найкращим днем у його житті, зазначивши, що зробить це заради миру. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBC News, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, як Зеленський ставиться до того, щоб сісти напроти путіна і розмовляти щодо завершення війни, Президент відповів: "Це буде не найкращий день у моєму житті. Але я зроблю це заради наближення миру. Краще посидіти з родиною. Це стовідсотково".

Він додав, що путін - ворог, і він хоче повністю окупувати Україну.

"Я знаю, що ця людина хоче повністю нас окупувати і зробить це, якщо ми не будемо такими сильними і якщо світ буде зв’язаний, або якщо я не матиму гарантій безпеки. Що таке гарантії безпеки? Я не маю боятися, що завтра він нас окупує, бо він не змінить своєї мети. Ніколи. Він не змінить своєї мети", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що свідчення розвідок кажуть, що російський диктатор володимир путін прагне продовження війни.